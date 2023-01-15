Каждый шестой хочет изменить мир

Глобализация и изоляционизм — эти две тенденции доминировали в мире все последние годы. В России пандемию с ее локдаунами и ограничениями сменили западные санкции. Как это отразилось на молодежи? Ответом на этот вопрос задался Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С историей на ты

Трое из четырех молодых людей в России хорошо знают историю своей страны (76 процентов) и своей семьи (73 процента). Показатели остаются высокими во всех возрастных группах молодежи. При этом наиболее высокий уровень знаний о стране приходится на группу 18-24 лет — 80 процентов, а о семье — 14-17 лет — 79 процентов.

В младшей молодежной группе сохраняется на высоком уровне авторитет старших членов семьи — родителей, бабушек и дедушек. 57 процентов респондентов стараются прислушиваться к их мнению и отмечают, что советы родных во многом помогают им.

Среди молодежи в целом этот показатель составляет 44 процента. При этом почти треть опрошенных (32 процента), напротив, отмечают, что взгляды представителей старших поколений устарели и вряд ли могут помочь с выбором правильных решений. Максимум здесь приходится на 18-24-летних и 30-35-летних — 36 и 35 процентов соответственно.

При этом 91 процент респондентов признает важность поддержания теплых отношений со всеми членами семьи (сумма ответов «важно» и «скорее важно»). Максимум отмечен среди старшей молодежной группы 30-35 лет (95 процентов) и молодых людей, проживающих в небольших поселках городского типа и селах (96 процентов против 86 процентов среди молодежи из городов-миллионников).

Формальные законы и правила имеют для молодежи большее значение, чем неформальные. Большинство 14-35-летних граждан признают необходимость соблюдать требования Уголовного кодекса и Конституции — 78 процентов и 74 процента соответственно.

Каждый второй (55 процентов) в зависимости от ситуации готов соблюдать обычаи и традиции, которых придерживается его семья, 19 процентов относятся к этому более серьезно, полагая, что семейные правила обязательны для выполнения в любом случае.

Обязательность соблюдения религиозных норм выше среди 14-17-летних (26 процентов). При этом, чем меньше размер населенного пункта, тем чаще молодежь говорит об обязательности выполнения религиозных норм. Среди молодежи городов с численностью менее 100 тысяч человек, поселков городского типа и сел показатель составил 26 процентов, что в 2,4 раза выше по сравнению с молодежью из городов-миллионников — 11 процентов.

Акуна матата не в моде

В структуре ценностных ориентаций российской молодежи первое место занимают ценности семейные. 97 процентов назвали важными здоровье членов семьи и их безопасность, 96 процентов — отношения в семье, 95 процентов — ее материальное положение.

Весьма важны для молодых людей также инфраструктура мест, где они живут (94 процента), и возможности для достижения поставленных целей (94 процента), а также экологическая обстановка (90 процентов). Экономическая ситуация в стране важна для 89 процентов, полноценный досуг — для 83 процентов.

В меньшей степени значимыми для молодых россиян оказались ценности личностного развития: перспективы продвижения по карьерной лестнице звучат в ответах 81 процента опрошенных, социальный статус — 72 процентов, творческая самореализация — 71 процента.

Нижние строки списка ценностных ориентиров заняли ценности социальные — участие в общественной и политической жизни (52 процента), а также волонтерской и добровольческой деятельности, помощь другим людям (49 процентов).

При этом 65 процентов респондентов сообщили, что внимательно относятся к своему здоровью, а вот треть призналась в обратном. Максимум следящих за здоровьем отмечен в младшей молодежной группе 14-17 лет — 74 процента.

В первой тройке жизненных ориентиров российской молодежи на сегодня высокий уровень благополучия (58 процентов), возможность жить спокойно, работая и заботясь о семье (54 процента), и способность приносить пользу обществу, активно участвуя в социальной и политической жизни (26 процентов).

Каждый шестой (17 процентов) молодой человек хочет изменить мир, внедрить что-то новое. Беззаботная жизнь без мыслей о будущем, этакая акуна матата привлекает лишь 9 процентов респондентов. А наименее интересным для молодежи оказалось завоевание известности и популярности (6 процентов).

В опросе приняли участие около 1600 граждан России в возрасте от 14 до 35 лет. С подробностями исследования можно ознакомиться на сайте wciom.ru.