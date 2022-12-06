Траволатор для бизнеса

В России открыт институт государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете (МФЮА). Да не смущает вас аббревиатура, ибо широкую известность вуз получил еще в бытность академией.

О целях и задачах новой кузницы Госплана его создатели рассказали на заседании круглого стола, которое прошло под эгидой пресс-центра «Россия сегодня».

Объединить социализм и рынок

— Наш вуз в течение ряда лет занимается проблемами государственного планирования и контроля. И то время, в котором живет сейчас страна, требует серьезного подхода к этим проблемам, — сообщил ректор МФЮА Алексей Забелин.

В Советском Союзе, продолжил он, был Госплан, и страна развивалась хорошими темпами. Конечно, было это не вчера. Времени с тех пор прошло немало. Но опыт еще остался. В экономике, уверен ученый, должна быть цель, и цель эту нужно формулировать. Рынок не может решить эту задачу. А для корабля, который не знает, куда он плывет, не бывает попутного ветра. Нужно увязать цели экономики в целом с благом для населения.

— Современная экономика требует очень серьезной организации производства, которое неразрывно связано с наукой, долгосрочными инвестициями и пониманием потребностей населения. Успех рыночной экономики без планирования невозможен, — высказал свое мнение директор института госпланирования МФЮА, академик РАН Сергей Глазьев.

Планирование, подчеркнул он, всегда присутствует, важно, в чьих целях оно ведется. И государственное планирование нацелено на реализацию интересов населения, повышение эффективности национальной экономики и ее устойчивости.

Советская система, продолжил Глазьев, планировала от достигнутого уровня, а западная система фрагментарного планирования – исходя из задачи получения максимальной прибыли корпорациями. Иначе говоря, у обеих есть недостатки.

Сейчас, по мнению академика, нужно действовать несколько иначе: поддерживать частный бизнес в той мере, в которой он поддерживает развитие общественного благосостояния. Это некая смесь социализма и плюсов рыночной экономики. Подобное сочетание плана и рынка мы можем наблюдать в Китае и Индии.

— Китайское экономическое чудо состоялось, индийское на подходе, — резюмировал Глазьев.

Да, в России есть институт государственно-частного партнерства (ГЧП), специнвестконтракты и многие другие механизмы взаимодействия государства и бизнеса. Но до конца эта система, считает Глазьев, не работает. Нужны специалисты в сфере именно государственного планирования.

— Наша задача состоит в том, чтобы построить систему планирования, которая бы работала эффективно в условиях рыночной конкуренции. Стратегические планы и механизмы ГЧП должны быть увязаны в единое целое, — отметил Сергей Глазьев.

Не приказывать, а создавать условия

— Важно настроить развитие на достижение качественных результатов. И планирование – один из механизмов для этого, — взял слово заместитель директора Института госпланирования МФЮА Александр Бузгалин.

Рыночной экономики, добавил он, давно уже не существует. Это смешанная экономика. Так что регулирование и планирование будут действовать не в условиях свободного рынка. Госсектор нужен там, где реализуются общенародные интересы – социальная политика, экология и многие другие секторы.

Бытующее мнение о том, что, чем больше воздействие государства на экономику, тем выше уровень коррупции и прочие негативные явления, Бузгалин назвал неправильным.

Наибольшее воздействие на экономику государством, пояснил он, осуществляется в Скандинавских странах. При этом они занимают лучшие позиции по защите прав человека и демократии в целом. У них минимальный уровень коррупции и криминала, наименьшее число полицейских на тысячу населения и так далее.

— В экономике давно правят бал крупнейшие корпорации. Свободная конкуренция осталась разве что в системе малого и среднего бизнеса. Да и то не всегда, потому что он также находится под сильным прессом крупного бизнеса. В такой экономике автоматическое действие интересов рынка не может обеспечивать решение таких проблем, как, скажем, быстрая структурная перестройка, — отметил главный научный сотрудник института госпланирования МФЮА Андрей Колганов.

Общенациональное планирование, по его мнению, как раз и может решать задачи столь масштабного перераспределения ресурсов. При этом в смешанной экономике планирование не будет носить декларативный характер. Оно должно быть индикативно. Субъектам бизнеса не станут диктовать, что им делать. Но будут создаваться условия, когда движение в сторону индикаторов становится выгодным.

По сути, речь идет о своеобразном траволаторе для бизнеса. Двигаешься в правильном направлении – развитие идет быстрее. Ставишь корпоративные интересы выше интересов общества – придется изрядно попотеть, чтобы продвинуться вперед.