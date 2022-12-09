Потолок на бочку

С 5 декабря страны G7 и Австралия ввели потолок цен в размере 60$ за баррель на российскую нефть, доставляемую морским транспортом. Цену планируется пересматривать каждые два месяца, начиная с середины января.

Последствия этого решения обсудили участники круглого стола, который прошел на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Удар по рынку

Одновременно с установление ценового потолка вступил в силу и 6-й пакет санкций Евросоюза, утвержденный еще в июне, в котором содержится полный запрет на покупку российской нефти, перевозимой морским транспортом.

С этого же дня страны G7 и ЕС совместным решением запретили своим банкам, страховым компаниям, танкерам и портам оказывать любые услуги, связанные с морским экспортом российской нефти стоимостью, превышающей установленный ими ценовой потолок.

Правда, из этих строгостей много исключений. По сути, Запад исходил из принципа: если где-то без российской нефти нельзя обойтись, то запрет не действует. Кроме того, предшествующие полгода поддержавшие санкции страны активно закупала у нас нефть, чтобы сделать запасы.

— Какое-то время Европа продолжит получать нефть из России. Еще месяц поставки будут вестись, — уточнил директор Центра энергетических исследований ВШЭ, руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

В дальнейшем, продолжил он, этим странам придется заменять нашу нефть на другую. Но это будет более затратно, менее удобно по логистике. Причем нефтеперерабатывающие заводы нельзя просто так перевести на другие марки нефти. Это тоже дополнительные расходы, которые придется переложить на потребителей.

Ситуация скажется на нефтяных ценах по всему миру. Рынок станет логистически более сложным, а это значит, что будет неизбежное удорожание.

Основной удар, по мнению Вячеслава Кулагина, придется по ОПЕК+. Потому что фактически группа стран пытается установить приемлемый для нее уровень цен на нефть. Все страны, поставляющие нефть, должны задуматься о возможных запретах в дальнейшем и для них. Так что удар наносится по всему рынку.

Россия неоднократно заявляла, что она в эти игры не играет. Закуплены сотни танкеров, отработаны возможности их страхования в России и дружественных странах. То есть наша страна тоже подготовилась к этой ситуации. Но на перестройку потребуется некоторое время. Эксперт ожидает определенной просадки поставок российской нефти с последующим постепенным восстановлением объемов.

Здравствуй, Госплан?

— Потолок цен – это прецедент. Неважно, какие это цифры – 60, 65 или 80 долларов. Это не принципиально совершенно. Потому что это прецедент, который вводит ценовое регулирование на один из самых либеральных мировых рынков – рынок нефти. России категорически нельзя было принимать условия ценового потолка, — вступил в разговор главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

В перспективе, считает он, ситуация приведет к двухконтурной мировой торговле нефтью. Россия будет действовать отдельно от остальных стран-продавцов – в плане страхования, перевозки, а также рынков сбыта.

Возможно, возрастут поставки по нефтепроводу «Дружба» (на трубопроводную нефть эмбарго не распространяется), идет переориентирование большей части европейских поставок на Китай, Индию, Турцию и ряд других стран. Но логистика, безусловно, ухудшится, что снизит доходность торговли нефтью.

Важно, подчеркнул Алексей Громов, чтобы восточные страны приняли наши страховки, доверяли им. Ведь британская система покрывает и открытые риски – разливы нефти и другие экологические последствия. А наши компании традиционно страхуют только сам груз по его стоимости и судно на случай аварии.

Что касается флота, поставленного под российский флаг, то сама логистика доставки нашей нефти с запада на восток требует танкеры другого тоннажа, более крупные. И эту проблему придется решать.

Просадка с января по объемам добычи и поставкам будет, снизится и доходность российской нефти. Потому что торговать придется с определенным дисконтом.

— Логистическая перестройка экспорта российской нефти на новые рынки займет примерно первую половину 2023 года. Затем ситуация будет постепенно восстанавливаться, если не будет новых санкционных ударов, — резюмировал Алексей Громов.

Научный руководитель департамента мировой экономики ВШЭ, профессор Леонид Григорьев напомнил о недавно столь популярной климатической повестке.

За 2020-2022 годы, считает он, шансы удержать глобальное потепление в пределах полутора процентов пропали. Климатическая программа провалилась. Растет потребление угля, а значит, растут и выбросы парниковых газов. Европа, которая была лидером по декарбонизации экономики, переключилась на санкции.

— Когда европейские элиты их не вводят, они скучают, — подытожил Леонид Григорьев.

Зато все загружены: политики, юристы, журналисты. Теперь всю ближайшую зиму Запад будет экспериментировать. По весне будут смотреть: хватило ресурсов или не хватило. В зависимости от результата будут откручивать вентиль или закручивать гайки санкций.

А цены на нефть, уверен профессор, будут расти хотя бы потому, что те, кто раньше возил ее в Азию, теперь будут возить в Европу, а те, кто возил в Европу, переключатся на Азию. Это плюс десять долларов за баррель просто на транспортном плече. А еще оборудование на НПЗ надо менять.

Мир, по мнению Леонида Григорьева, находится в стадии перехода к всеобщему Госплану. На смену свободному рынку приходят политические решения. Диктуются места размещения производства, логистика, цены. Что это, если не плановая экономика?