Поддержка дает результат

Из почти двух сотен резидентов Арктической зоны Российской Федерации, зарегистрированных в Мурманской области, 94 процента представляют малое и среднее предпринимательство (МСП).

По итогам первых 6 месяцев текущего года количество субъектов МСП выросло у нас до 24,6 тысячи. А занято в этой сфере более 94 тысяч человек. О поддержке предпринимательства шла речь на оперативном совещании в правительстве области.

Инструменты для развития

— У нас есть множество инструментов: проводятся конкурсы, распределяются гранты, действуют другие меры поддержки, в рамках которых практически каждый инициативный человек, который хочет развить свое дело, может найти подходящий для себя вариант, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщила первый заместитель министра развития Арктики и экономики Татьяна Лящук, в четырех конкурсах, направленных на поддержку малого бизнеса, приняли участие более 280 предпринимателей.

Так, в программе для инноваторов «Арктический акселератор» зарегистрировались 224 участника из разных регионов страны. Отобраны 15 проектов, три из которых стали победителями.

С 2011 года проводится областной конкурс «Предприниматель года». В этом году уже определены пять очередных победителей. Еще один традиционный проект – региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Пять победителей представят регион на федеральном этапе.

В этом году впервые проводится областной конкурс «Молодой предприниматель года». Его участники – лица в возрасте от 16 до 35 лет. Подано уже более трех десятков заявок. На этой неделе жюри выберет лучших.

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис также сообщил, что подписал закон о дополнительной поддержке работников бюджетной сферы региона. На эти цели выделено 1,9 миллиарда рублей.

— Повышение оплаты труда коснется почти 15 тысяч работников здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания. Мы оперативно доведем эти деньги до учреждений уже в текущем году, — сообщил глава региона, поблагодарив депутатов областной думы за быстрое принятие этого законопроекта.

Елки приедут в отдаленку

Мурманский ресурсный центр развития добровольчества, сообщил губернатор Андрей Чибис, вошел в лидеры рейтинга эффективности, составленного Ассоциацией волонтерских центров.

В этом году число волонтеров в нашем регионе выросло до 68 тысяч. Северяне активно участвуют в акции «Север помогает», направленной на сбор всего необходимого для участников спецоперации и мобилизованных граждан. Еще один проект – «Коробка храбрости», из которой дети в больницах могут взять любой понравившийся им подарок.

Для самореализации живущих в гарнизонах жен военнослужащих действует проект «Творческая осень». А сами жены военнослужащих и мобилизованных граждан создали свое волонтерское движение «Шьем для наших». Его отделение есть у нас в Полярном, где уже пошили более 4 тысяч комплектов белья.

— Северяне активно включаются и в экологические проекты, такие, как федеральный проект «Сохранение лесов», акции «Сад памяти» и «Лес Победы». Только в этом году в рамках этих акций высажено более 18 тысяч деревьев и кустарников, — отметил губернатор.

Занимаются наши земляки и очисткой Крайнего Севера от накопленного мусора в проекте «Чистая Арктика».

Приближается Новый год. В рамках празднования главной ночи года, сообщил губернатор, в Мурманской области запланировано более тысячи мероприятий для взрослых и детей. Уже 10 декабря на центральной площади областного центра зажгутся огни на главной елке Заполярья.

Для юных северян традиционно пройдут губернаторские елки. Приглашение на них получат, в частности, дети участников спецоперации и мобилизованных граждан. К ребятам из Печенгского округа, Кандалакши и Алакуртти елки приедут в гости.