статистика

Не числом, а размером

6 декабря 2022 /

В августе прошлого года в России прошла первая сельскохозяйственная микроперепись. В общей сложности в ней приняли участие около 17 миллионов сельхозпроизводителей.

Результаты столь масштабного опроса аграриев Росстат опубликует к концу декабря. С предварительными итогами журналистов ознакомили на пресс-конференции, которая прошла на площадке информационного агентства ТАСС.

Приставка «микро» в названии обследования, подчеркнул заместитель руководителя Росстата Игорь Васильев, не отражает масштаб проделанной работы. К опросу аграриев привлекли более 32 тысяч переписчиков, которые обошли сто процентов сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, а также почти половину владельцев приусадебных участков.

Охват был очень широким. А «микро» перепись лишь потому, что в ней сократили число вопросов, уменьшив таким образом время общения с респондентами.

Особенностью микропереписи 2021 года, продолжил замглавы Росстата, стало широкое применение современных цифровых технологий. В частности, переписчики пользовались планшетами, работающими, кстати, на отечественном программном обеспечении. В ряде регионов был задействован спутниковый мониторинг и беспилотные летательные аппараты. Все это в целом позволило получить более точные результаты в более короткие сроки.

— Ситуация в сельском хозяйстве страны быстро меняется. Была поставлена задача оценить динамику этих изменений. Важно было понять, как совершенствуются технологии, меняется структура потребления, оценить, куда движется отрасль, — сообщил Игорь Васильев.

Прежде всего он отметил многоукладность аграрного сектора. Здесь присутствуют как крупные холдинги, так и небольшие фермы, а также личные подсобные хозяйства граждан.

При этом имеется явная тенденция к укрупнению агробизнеса. Так, число участников рынка по сравнению с 2016 годом здесь сократилось на 14 процентов. При этом средний размер бизнеса вырос почти в полтора раза.

Из года в год повышается и эффективность использования сельхозугодий, в среднем она уже превысила 90 процентов. Сокращается выращивание картофеля в личных подсобных хозяйствах, но его доля увеличивается в сельхозорганизациях. Растет поголовье свиней и птиц.

— В целом идет устойчивый рост производства сельхозпродукции практически по всем направлениям, — резюмировал Игорь Васильев.

Это говорит о том, что меры государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли эффективны.

— У нас очень большая отрасль с точки зрения числа участников рынка. Это огромный пласт, поэтому для нас данные Росстата являются крайне важными, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. — Первое, что видно – укрупнение бизнеса на селе. Значит, нам нужно увеличивать суммы поддержки в расчете на одного получателя.

Молочный сектор, продолжила она, все больше переходит к крупному бизнесу. Держать корову в подсобном хозяйстве для большинства сегодня слишком сложно. Это тоже нужно учитывать. А вот в овощеводстве министерство делает упор на личные подсобные хозяйства.

Еще один тренд – увеличиваются объемы льготного кредитования компаний АПК, но уменьшается их субсидирование. Это тема, которая нуждается в анализе и, возможно, регулировке. То ли потребность в субсидировании сегодня снижается, то ли субсидию слишком сложно получить.

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