Лучше, чем весной…

…Но хуже, чем до кризиса. Так оценивает финансовую ситуацию в стране Банк России. Основные доводы прокомментировала на пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Центробанк опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за II и III кварталы. Он посвящен анализу рисков и мерам по их купированию. Документ достаточно рутинный, регулятор выпускает такие обзоры дважды в год. И ориентированы они в значительной степени на профессионалов.

Однако нынешняя нестабильность в мировой экономике, а также все нарастающие антироссийские санкции со стороны Запада заставляют интересоваться финансовыми рисками даже тех, кто в прежние годы был далек от этой темы.

— По сравнению с весной риски снизились. Однако большая часть из них все еще выше, чем в докризисный период. Ситуация по-прежнему требует пристального внимания, — подчеркнула Ксения Юдаева.

Финансовая система и экономика страны с учетом регуляторных послаблений и мер поддержки оказались достаточно устойчивыми. Но ситуацию усложняют внешние риски. Речь о возможном глобальном кризисе. В этом году его вероятность достаточно высока. А это приведет к высокой инфляции во всем мире и относительно высоким процентным ставкам.

— За последние десятилетия рынки привыкли к очень низким ставкам. Поэтому возможны эпизоды, когда денежно-кредитная политика вступит в конфликт с политикой по поддержанию финансовой стабильности. Мы хорошо видели это на примере Банка Англии, — уточнила Ксения Юдаева.

Это может привести к росту бюджетного дефицита, долговым кризисам и так далее. Но насколько серьезно внешние риски, если таковые станут реальностью, скажутся на ситуации в нашей стране?

— На первый взгляд, сейчас из-за мер валютного контроля ситуация на внутреннем рынке меньше зависит от внешних факторов. Но это не значит, что зависимости нет вообще, — сообщила Юдаева.

Влияние, продолжила она, идет через экономику. Снижение спроса и цен на товары российского экспорта в случае глобального кризиса приведет к сокращению экспортных доходов, ослаблению рубля, ускорению инфляции. Подобное развитие ситуации требует серьезного контроля.

Прокомментировала первый зампред Центробанка и потолок цен на российскую нефть, установленный западными странами.

— Мы готовы к любому развитию событий. В последние годы на рынке нефти неоднократно наблюдались резкие колебания цен. Российская экономика и финансовая система демонстрировали в таких случаях устойчивость к шокам на рынке энергоносителей, — сказала Юдаева.

Еще одна важная тема – валютный рынок и переход на валюты дружественных стран. И это тоже сфера повышенного внимания Банка России.

— В банковском секторе страны продолжается активная девалютизация. Доля активов и пассивов в иностранной валюте снизилась на три процентных пункта до 15 процентов. При этом среди иностранной валюты возрастает доля юаня. Это обусловлено, во-первых, переходом на расчеты в юанях во внешней торговле. Во-вторых, растущим спросом на них как на валюту для депозитов граждан и компаний, — сообщила Ксения Юдаева.

Доля валютных биржевых торгов с юанем в ноябре составило 33 процента. С начала года россияне купили китайских денежек на 140 миллиардов рублей. За этот же период физические лица приобрели долларов США и евро на бирже и через банки на 230 миллиардов рублей. То есть цифры уже сопоставимы.

Кстати, на прошлой неделе Банк России начал публиковать курс юаня на главной странице своего официального сайта. Важно, чтобы переход на национальные валюты был сбалансирован и происходил как по экспортным операциям, так и по импортным.