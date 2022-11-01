В рамках антикризисных мер утвержден план на сумму более миллиарда рублей. Господдержку получили 418 субъектов предпринимательства, предоставлено 298 льготных микрозаймов, заключено 16 экспортных контрактов с дружественными странами.

Промежуточные итоги реализации мер по повышению устойчивости экономики областные власти подвели на оперативном совещании.

Медпомощь стала доступнее жителям отдаленки

За 8 месяцев этого года, сообщил губернатор Андрей Чибис, идет уверенный рост многих региональных показателей. Индекс промышленного производства вырос 2,1 процента, обрабатывающих – на 6,8 процента, металлургии – в 1,6 раза.

На 11 тысяч за полгода выросло число работников в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), теперь их более 94 тысяч. Выросло и количество самих субъектов МСП, которых сейчас у нас 24,4 тысячи.

— В текущих условиях давления на нашу страну – это неплохие результаты. Важно держать эту динамику, — подытожил глава региона.

В рамках плана, сообщила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова, реализуется 55 мероприятий. Мурманская область в очередной раз показала устойчивость к глобальным вызовам. Все ключевые производства работают в штатном режиме. Налаживаются новые кооперационные связи, также идет переориентация на внутренний рынок.

Еще одной темой оперативки стало развитие выездной медицинской помощи. В этом году эта работа ведется в регионе очень активно. Она включает как выезд врачей в отдаленные населенные пункты, так и доставку пациентов из них в районные и областные клиники.

Работой этой, сообщил Андрей Чибис, охвачено 12 муниципалитетов. Количество выездов за 9 месяцев выросло в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Состоялось 419 выездов врачей в отдаленку, осмотрено более 9200 пациентов, отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Также запущено 4 медицинских шаттла (из Ковдора, Никеля и Заполярного, Зеленоборского, Видяева) для доставки в клиники жителей отдаленки. В планах открытие еще пяти маршрутов.

С 1 ноября в области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. В муниципальных образованиях открыто 12 отделений, созданных на базе центров социальной поддержки населения, а также центров занятости.

— Разные жизненные ситуации должны браться в работу, и вопросы – решаться на местом и региональном уровнях, — отметил губернатор Андрей Чибис. — Крайне важно, чтобы людям не приходилось бегать за сотрудниками центра – поддержка должна быть проактивной.

— Наша задача оказать любую необходимую поддержку: медицинскую помощь, содействие трудоустройству, правовую и юридическую помощь, уход за пожилыми людьми, — подчеркнула в своем докладе вице-губернатор Елена Дягилева.

Мурманск претендует на статус молодежной столицы

В этом году Федеральное агентство по делам молодежи реализует проект «Молодежная столица России». Заявки на получение этого статуса подали около шести десятков городов. При этом Мурманск, сообщил Андрей Чибис, вошел в топ-7.

— Итоги проекта подведут в декабре. Будем болеть за наш город, — сказал губернатор.

Кроме того, напомнил Андрей Чибис, Мурманская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых». Конкурсный отбор, проводимый Росмолодежью, направлен на комплексное развитие молодежной политики, создание современной инфраструктуры для молодежи и вовлечение ее в активные формы времяпровождения. Благодаря этой победе Кандалакша получит из федерального бюджета 27 миллионов рублей на создание нового молодежного центра.