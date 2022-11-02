Семь с половиной

Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Такое решение принял совет директоров регулятора на очередном заседании по денежно-кредитной политике.

— Основные тенденции последних месяцев сохранились. Текущие темпы роста потребительских цен остаются пониженными. Годовая инфляция замедляется. Экономика продолжает адаптироваться к происходящим изменениям, — прокомментировала на пресс-конференции решение регулятора председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом, уточнила она, возникли новые факторы, которые в среднесрочной перспективе могут способствовать раскручиванию инфляции. Прежде всего, это усиление геополитической напряженности, частичная мобилизация, а также ухудшение ситуации в мировой экономике.

Ключевая ставка является одним из важнейших инструментов регулирования государством экономики. Она определяет условия операций между Центральным Банком и коммерческими финансовыми организациями. Это максимальный процент, под который Центробанк принимает депозиты, и одновременно минимальная ставка по кредитам для коммерческих банков.

— Мы ожидаем, что месячный рост цен в декабре будет выше. Во многом – из-за переноса на декабрь индексации коммунальных тарифов. Это прибавит годовой инфляции около половины процентного пункта в этом году, — сообщила глава Банка России.

Инфляционные ожидания населения, констатировала Эльвира Набиуллина, продолжают оставаться на повышенном уровне. Роста потребительской активности нет. Сберегательная модель поведения населения, по мнению главы Банка России, может быть связана с повышенной неопределенностью. Отчасти может продолжаться и привыкание потребителей к существенно изменившемуся ассортименту товаров в магазинах.

Новым фактором, влияющим на динамику цен, является проводимая в стране частичная мобилизация.

— В ближайшие месяцы из-за снижения потребительского спроса ее эффекты будут дезинфляционными. Но затем могут проявиться проинфляционные действия через изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей, — отметила Эльвира Набиуллина. — Все экономические последствия от произошедшего сдвига в структуре занятости оценить пока сложно, они будут проявляться постепенно, через подстройку уровня заработной платы и возможного усиления перетока рабочей силы между различными отраслями и регионами.

С учетом текущей ситуации Банк России уточнил свой прогноз по инфляции на этот год – 12-13 процентов. Прогноз на следующий год оставлен без изменений – 5-7 процентов. К цели вблизи 4 процентов инфляция должна вернуться в 2024 году.

Благодаря более быстрой адаптации российской экономики к внешним ограничениям снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году будет меньше, чем предполагалось ранее. В результате прогноз по ВВП на этот год улучшен до 3-3,5 процента.

— Началось восстановление в отечественном автопроме. Двузначными цифрами растет выпуск лекарств и отдельных видов сельскохозяйственной техники, — сообщила Эльвира Набиуллина. — Большие изменения происходят в транспортной сфере. Международные грузопотоки во многом переориентировались на порты Дальнего Востока, доля которых в морском контейнерном обороте увеличилась с 40 до 70 процентов.