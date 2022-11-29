Поддержка в режиме 24/7

С 1 ноября в регионе действует Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. В муниципальных образованиях по всей области открыто двенадцать его отделений. Назначены кураторы, отвечающие за межведомственное взаимодействие.

Социальные паспорта

— Акцент сделан на проактивную поддержку. Для этого составляется так называемый электронный паспорт каждой семьи, — отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

— Удалось выстроить все каналы взаимодействия, налажена связь со всеми семьями, — сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Практически завершено формирование социальных паспортов семей. Каждой из них, уточнил министр, дан телефон куратора на случай возникновения какой-либо проблемы. Звонить по нему, подчеркнул Сергей Мякишев, без всякого преувеличения можно в любое время. Круг вопросов весьма широк. Но большая часть из них (около 40 процентов) так или иначе связаны с оказанием финансовой поддержки и помощи.

Еще одной темой совещания стало содействие трудоустройству молодежи. За 9 месяцев в Центр занятости населения Мурманской области обратились более 13 тысяч граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Более 9 тысяч из них были трудоустроены, включая временные работы.

В октябре на учете состояло более 1500 молодых людей, 1200 из которых были зарегистрированы в качестве безработных. Председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко отметил снижение средней продолжительности периода безработицы молодежи по сравнению с прошлыми годами.

Подготовлен, сообщил он, проект программы содействия занятости молодежи до 2030 года. Она включает 41 мероприятие по четырем направлениям. В частности, предусмотрена профессиональная ориентация, упрощение совмещения учебы и работы, помощь в открытии собственного дела и так далее.

Инициатива не наказуема

С 1 декабря запускается сбор предложений в рамках нового губернаторского проекта по поддержке инициатив жителей региона «На Севере – твой проект». Ограничений по тематике, сообщил Андрей Чибис, практически нет. Это может быть благоустройство дворов, территорий, детские игровые площадки, спорткомплексы – любые местные инициативы могут быть поддержаны.

Отбор проектов будет реализован через голосование на портале «Наш Север». На их осуществление область выделяет 100 миллионов рублей. Также предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов.

— Важно, что предложить проект или проголосовать за него сможет любой северянин, начиная с 16 лет, — подчеркнул глава региона.

С 1 по 20 декабря, сообщила министр внутренней политики Анна Головина, пройдет сбор заявок. Голосование состоится с 10 по 30 января. А в феврале организаторы проекта подведут итоги.

По данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в Мурманской области побывало 287 тысяч человек. И это только в гостиницах и других местах коллективного размещения. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 100 тысяч.

О мерах поддержки туристической области доложил председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев. Акцент в этом году, сообщил он, сделан на развитие экологического туризма. Поддержку также обеспечили компаниям, развивающим придорожный сервис. Сто миллионов рублей получила Мурманская область из федерального центра на создание модульных отелей. Реализуются и проекты по созданию кемпингов.

— Бизнес серьезно заинтересован в развитии туризма, он готов вкладывать средства в туристическую сферу Мурманской области, — отметил глава профильного комитета.

На совещании также подвели итоги прошедшего в Мурманске международного этапа театрального фестиваля «Арктическая сцена». В нем, сообщил губернатор Андрей Чибис, приняли участие труппы из Перми, Петрозаводска, Архангельска, Могилева, Рязани, Челябинска и, разумеется, Мурманска. Представленные ими 13 постановок посмотрели более 4 тысяч северян.

— Это мероприятие стало знаковым для нашего благодарного зрителя. Оно дало возможность проявить себя абсолютно разным командам, в том числе молодым дарованиям Кольского Заполярья, — отметил глава региона.