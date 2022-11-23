Поддержка государства + инвестиции

Здания, дороги, мосты, тоннели, всевозможные сети и системы – все это инфраструктура. Без нее повседневная жизнь людей была бы сильно затруднена.

Важность задач по совершенствованию и развитию инфраструктуры переоценить трудно. Как правило, власти и инвесторы решают их совместно. Для этого даже создан специальный механизм – государственно-частное партнерство (ГЧП).

О состоянии, вызовах и тенденциях рынка инфраструктурных проектов в нынешние непростые времена рассказали участники пресс-конференции, прошедшей на площадке информагентства ТАСС.

— Инфраструктурные проекты – необходимый базис, без которого экономика любой страны не может развиваться. Более того, это основа для модернизации экономики, в том числе на фоне внешних вызовов, — подчеркнул директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития РФ Александр Киревнин. — Инструмент ГЧП и сегодня показывает себя достаточно устойчивым. За десять месяцев этого года заключено около 170 соглашений. Это плюс 67 процентов к прошлому году, который сегодня кажется более спокойным. Инвесторы верят в этот механизм.

— Такие проекты крайне важны и востребованы в социальной сфере, — взял слово член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. — Часто это единственный вариант улучшить какой-то сектор общественной жизни. Все последние годы эта тема остается одной из центральных при обсуждении в Совете Федерации в целом и в нашем профильном комитете.

— Инвестиции в экономику Москвы за первое полугодие превысили 1,9 триллиона рублей, что на 4,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую роль в этом играет открытый диалог между бизнесом и властью, — сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. — Развитие ГЧП и привлечение частных инвестиций в инфраструктурные отрасли является одним из приоритетов. Общий объем контрактов на условиях ГЧП, заключенных в столице с 2013 года, превышает триллион рублей.

Такие проекты, продолжила Татьяна Минеева, реализуются в Москве в сферах ЖКХ, транспорта, образования, спорта, медицины и других отраслях. В числе стоящих на сегодня задач – дальнейшее развитие открытости власти при работе с инвесторами, обучение заинтересованных лиц работе в рамках ГЧП, совершенствование законодательства и так далее.

— Мы занимаемся инфраструктурными проектами достаточно долго и видим, сколько усилий и государство, и инвесторы тратят на их подготовку и реализацию, — отметил президент Национальной ассоциации инвесторов и операторов инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб» Артур Щеглов. — Необходима наглядная демонстрация уже созданной в стране инфраструктуры и доходчивый рассказ о людях, которые ее создают. Это одна из главных задач нашей ассоциации. Нужно, чтобы инфраструктурными объектами гордились. А нам есть чем гордиться.

Одним из поводов для этого, безусловно, является проект «Таганрогский трамвай». Его суть ясна из названия. В крупном южном городе практически полностью были обновлены пути и парк электротранспорта.

— Для нас проект «Таганрогский трамвай» был пилотным, — рассказал генеральный директор компании «Синара – Городские транспортные решения» Евгений Васильев. — Впервые в стране на основе ГЧП была заменена инфраструктура всего городского электротранспорта. Этот проект реализован в рекордные сроки. От идеи до запуска первой линии прошло всего четыре месяца.

Сейчас «Синара – Городские транспортные решения» реализует схожие проекты в Челябинске, Краснодаре и Ростове.