От тревоги — к позитиву

Этой весной на фоне введенных Западом санкций российская экономика столкнулась с множеством вызовов. Как сворачивание деятельности зарубежного бизнеса и колебание курса валют отразились на восприятии экономической ситуации населением?

Результаты мониторингового исследования на тему инфляции представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Повышения цен ежегодно ждет большинство жителей России вне зависимости от актуальной экономической ситуации. Даже в относительно успешные нулевые можно было услышать, что «цены вот-вот вырастут», а любое повышение стоимости повседневных товаров сразу же связывалось с инфляцией, — прокомментировал общий фон исследования директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев. — Во многом это объясняется тем, что на восприятие роста цен влияют не столько реальные экономические процессы, сколько их интерпретация в информационном поле и на личном опыте. Так, индекс инфляционных ожиданий увеличивается к концу года и уменьшается к его середине. Как правило, это происходит за счет специфики культурно-хозяйственных циклов в России: период с сентября по декабрь обычно отмечается ростом покупательской активности, которая достигает своего пика в новогодние праздники (подарки, новогодний стол, закрытие дебиторских задолженностей и т.д.) и затем медленно снижается вплоть до начала лета.

Так вот, в этом году, как оказалось, всплеска пессимистичных оценок не произошло. Напротив, с апреля наблюдается положительная динамика. Если в ходе мартовского опроса высоким рост цен назвали 63 процента респондентов, то в апреле – уже 52.

В ходе сентябрьского опроса лишь треть граждан оценила инфляцию как высокую (31 процент). При этом на сегодня более трети опрошенных считают рост цен умеренным (38 процентов). Незначительной инфляцию назвал каждый пятый (21 процент против 5 процентов в феврале).

Инфляционные ожидания россиян в сентябре были менее оптимистичными. По мнению 79 процентов респондентов, цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца вырастут. Незначительную инфляцию из них ожидает каждый второй – 48 процентов.

В сравнении с апрелем-августом показатель вырос, но остается низким относительно данных начала года (январь-февраль – 90 процентов). Дефляцию спрогнозировали 4 процента, а 9 процентов предположили, что цены на товары и услуги останутся на прежнем уровне. Таким образом, хотя ожидания ухудшились в сравнении с весной-летом, они далеки от тревожных значений прошлой зимы.

— С февраля по май в медиапространстве появлялись сообщения о новых санкциях, уходе зарубежных компаний с российского рынка, «возможном дефолте» и так далее. Из-за этого естественным образом росло чувство тревожности, — отметил Даниил Ермолаев. — К счастью, дефолта не случилось. Часть категорий товаров (автомобили, электроника) действительно заметно подорожали, однако на повседневную потребительскую корзину инфляция пока не оказала критического влияния. Нереализованное чувство сильной тревоги сменилось ощущением сдержанного позитива.