Мейд ин Мурман

Даже в нынешних непростых условиях мы экспортируем продукцию на общую сумму более 4 миллиардов долларов США в год. Поставки идут в 62 страны.

Основными игроками здесь, безусловно, являются наши горнодобывающие и рыбные компании. Но доля малого бизнеса уже достигла 6 процентов.

В минувший четверг в Мурманской области впервые прошел «День экспорта». Сложностей, отметила в приветственном слове к участникам и гостям форума заместитель губернатора Ольга Кузнецова, в последние годы было очень много: сначала пандемия, затем санкционные ограничения. Они разрушили привычную логистику, заставили бизнес искать выход на другие рынки.

— Хочется сказать спасибо тем, кто продолжил свою работу, кто не опустил руки, пользовался нашими мерами господдержки для стабилизации своей работы и в кризисе нашел для себя какие-то новые точки роста, — сказала Ольга Александровна.

Сейчас, продолжила она, идет перестройка работы наших компаний на другие рынки – Белоруссию, Турцию, ОАЭ и так далее.

О внедрении новых инструментов государственной поддержки экспортеров рассказал на форуме руководитель представительства Российского экспортного центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.

И в его выступлении не обошлось без упоминания вызовов, с которым столкнулся ориентированный на экспорт отечественный бизнес в нынешнем году. Это и разрушение логистических цепочек, и проблемы с международными банковскими платежами, и необходимость радикальной переориентации на новые страны – Турцию, Казахстан, Китай, Индию, ОАЭ и другие.

Российский экспортный центр готов поддержать бизнес в его стремлении выйти на международный рынок. В частности, предоставляются субсидии на сертификацию и патентование продукции, а также ее транспортировку. А еще Центр оказывает предпринимателям консультационные услуги. В его арсенале имеются и другие инструменты содействия экспорту.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова поделилась опытом поддержки экспортеров в нашем регионе. Ситуация в последнее время сильно поменялась, признала она. Раньше мы граничили с нашими традиционными партнерами. Теперь оказались отдалены от перспективных рынков. Речь, понятно, о Востоке. Потребовался очень крутой поворот.

— Мы постарались максимально быстро переориентироваться, — подчеркнула Татьяна Витальевна.

Работа с малым бизнесом, продолжила она, очень интересная задача. Его экспортный потенциал у нас представлен производством оленины, морепродуктами, а также продукцией из дикорастущих грибов и ягод.

— Мы возим, таможим, заключаем контракты, консультируем, — объяснила суть своей работы вице-президент Ассоциации экспортеров-импортеров России Ирина Заседатель.

Бизнес и государство, отметила она, говорят на разных языках. Но нужно учиться понимать друг друга. И нынешние меры поддержки предпринимательства государством свидетельствуют о том, что взаимопонимание это найдено.

В современных условиях российским экспортерам нужно перестраивать не просто логистику, а всю систему работы. Приходится, продолжила Ирина Валерьевна, весь пазл складывать заново. Ведь на Востоке совсем другие правила ведения бизнеса. Там «онлайн» не срабатывает. Туда надо ехать и разговаривать, чтобы первая поставка вашей продукции не оказалась последней. И про варенья наши там никто ничего не знает. Нужно объяснять, что это едят, а не на ранки намазывают.

— План выхода на зарубежный рынок должен быть адаптирован под конкретную страну, — резюмировала Ирина Заседатель.

Остается добавить, что участников форума ждали круглые столы и панельные сессии. А экспортеры региона представили свою продукцию на выставке.