Логистика по-новому

В первой половине осени, сообщила пресс-служба отделения по Мурманской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, динамика грузоперевозок в регионе соответствовала общим тенденциям на Северо-Западе.

Увеличилась нагрузка на железнодорожную сеть, продолжилась перенастройка экспортной логистики и переориентация на страны Азии.

Региональные производители в сентябре – первой половине октября продолжили адаптироваться к работе в новых условиях. Переориентация экспорта стала одним из экономических трендов как на Северо-Западе в целом, так и в нашей области, отмечено в очередном докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

— В новых реалиях компании ищут альтернативные рынки сбыта, выстраивают новые цепочки поставок, чтобы находить оптимальные технологические решения. Так, к примеру, одна из крупных рыболовных компаний региона успешно реализовала сразу несколько новых путей доставки краба своим покупателям в Азии – разными маршрутами и всеми доступными видами транспорта. Растет спрос на транзит грузов по трассам Севморпути, — прокомментировал ситуацию управляющий отделением Юрий Железняк.

Ценовые ожидания бизнеса в октябре продолжили расти. А потребительская активность, как и по России в целом, оставалась достаточно сдержанной.