Кому подмигнет зеленый огонек?

Многие из нас регулярно пользуются услугами такси. Этот вид транспорта выгодно отличается комфортом, скоростью и доступностью. А в крупных городах еще и избавляет от хлопот с парковкой при использовании личного автомобиля.

Каким видят наши граждане рынок такси? Опрос на эту тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На сегодня, считают россияне, услуги такси развиты выше, чем маршруты общественного транспорта (71 процент респондентов против 50 процентов соответственно).

Пропускную способность дорог наши соотечественники оценивают ниже. Положительные ответы («хорошо», «очень хорошо») здесь дали менее половины опрошенных (47 процентов). При этом в Москве и Санкт-Петербурге – лишь каждый пятый (22 процента).

Ожидаемо выше оценки в городах с населением 100 тысяч человек и селах (63-68 процентов). В числе регионов с относительно свободной дорожной сетью, по мнению их жителей, – Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа (56-57 процентов).

При этом восприятие транспортной инфраструктуры обусловлено преимущественно местом проживания. Высокие оценки общественному транспорту давали преимущественно москвичи и петербуржцы (74 процента против 34 процентов среди селян), а также жители Центрального федерального округа (65 процентов).

Чаще других высокие оценки развитости услуг такси также давали жители обеих столиц (91 процент), Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов (81, 79 и 74 процента соответственно).

В целом услугами такси с разной периодичностью в течение года пользуются 66 процентов опрошенных. Из них почти треть – регулярные пассажиры: 29 процентов выбирают этот способ передвижения несколько раз в месяц и чаще. Чуть выше доля тех, кто пользуется такси несколько раз в полгода (37 процентов). Еще пятая часть выбирает этот транспорт в исключительных случаях – раз в год и реже (20 процентов).

Типичные регулярные пассажиры такси в России – чуть чаще женщины (32 процента против 26 процентов мужчин), молодежь 18-34 лет (45-46 процентов), граждане с хорошим материальным положением (36 процентов).

Такси актуально и для жителей сел – каждый второй из них сообщил, что пользуется этим видом транспорта несколько раз в течение полугода и чаще (52 процента).

При этом большинство опрошенных граждан устраивает время ожидания подачи автомобиля при вызове (79 процентов). Среди жителей обеих столиц такой ответ дали абсолютное большинство опрошенных – 94 процента. Не устраивает время ожидания подачи такси 14 процентов.

Россияне, пользующиеся этим средством передвижения, также удовлетворены количеством такси в их населенном пункте: 71 процент оценил его как достаточное. Пожелание расширить таксопарки выразил каждый седьмой (14 процентов). Альтернативная точка зрения нашла меньше поддержки – лишь 4 процента опрошенных считают, что такси больше, чем нужно, и надо сокращать их количество.

Следует добавить, что в опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Подробности здесь.