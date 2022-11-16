Ключ к развитию территорий

В Мурманске обсудили креативные индустрии региона. Дискуссия на модную сейчас тему состоялась на площадке Лаборатории устойчивого развития (ЛУР) Проектного офиса развития Арктики.

— Креативные индустрии – словосочетание модное, интересное. Но не всегда мы вкладываем в него смысл, который все понимают. Под креативной экономикой или индустрией понимается некая активность, связанная с интеллектуальной деятельностью. Но чем она тогда отличается, допустим, от инновационной экономики? И вопросов подобных очень много, — задал разговору направление руководитель ЛУР Евгений Боровичев.

Коварная быстрая мода

— К креативным индустриям принято относить различные виды творчества – моду, архитектуру, дизайн, музыку. Но можно ли это назвать индустриями? Это, скорее, сочетание бизнеса и творчества, — вступила в разговор заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина.

Можно ли туризм отнести к креативному бизнесу? На взгляд Ирины Булыгиной, безусловно. Потому что организаторы туров все время что-то придумывают, чтобы вызвать новые эмоции и привлечь клиентов.

— Креативный бизнес ускоряет развитие территории. Но сказать, что это воздействие всегда положительное, я не могу. Здесь важно не переборщить. Есть и отрицательные моменты, — отметила Ирина Булыгина.

В качестве примера она привела индустрию моды. Так называемая быстрая мода наносит колоссальный ущерб экологии. Специалисты ставят ее на второе место после угольной промышленности по загрязнению окружающей среды. Горы никому не нужных вещей гниют на свалках.

Туризм тоже можно отнести к категории бизнеса, который способен навредить. Нужно не превышать реальную рекреационную емкость конкретной территории. Иначе туристы просто уничтожат уникальную природную среду.

Но это предостережение на будущее. Пока же в Заполярье реализован ряд замечательных проектов. Например, гастрономический фестиваль «Gastro Industry Fest» и семейный фестиваль «Imandra Viking Fest». На них охотно приезжает народ из других регионов.

В этом году, продолжила Ирина Булыгина, создан уникальный инструмент – «Арктическая лаборатория туризма». Туроператоров знакомят с нашим регионом. Старается комитет привлечь к туризму и местных жителей, а также сторонние организации, заповедники например.

Появляются новые экскурсионные продукты, разрабатывается сувенирная продукция. Так, в прошедшем конкурсе сувениров участвовало 77 производителей, рассмотрено свыше 140 изделий, среди которых есть просто замечательные.

Путеводитель на стаканчике с кофе

О вовлечении местных жителей в создание сувениров, связанных с охраной природы, рассказала сотрудник Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова.

Новые подходы помогают человеку вновь заинтересоваться уже привычными вещами. Впрочем, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. И сегодня люди опять на художественные поделки реагируют более живо, чем, скажем, на картинки. Потому что фотографией или видео уже никого не удивишь, наснимать сюжеты, причем весьма приличного качества, легко с помощью любого смартфона. А поделку можно подержать в руках.

Помочь художникам и мастерам разработать местный сувенир, который хранил бы в себе напоминание о том, как хрупка северная природа, призван арт-проект «Хибины иначе».

Особенностями и перспективами своего проекта поделился с участниками встречи организатор арт-резиденции «Терский берег» Антон Шамшин. Проект призван объединить усилия и идеи местного сообщества и представителей творческой индустрии с целью сохранения и популяризации поморской культуры как основы для развития поселений, расположенных на Терском берегу.

В проекте два ключевых сценария. Первый – творческий. Он предполагает изучение быта и промыслов терских поморов: мастер-классы и другие формы работы. Второй сценарий – использовать резиденцию для реализации запросов местного населения, чтобы она способствовала напрямую развитию территории.

— Терский район большой и разный. У каждого села есть свои особенности. Перемещаясь по территории, участники проекта могут обговаривать запросы местного населения, чтобы учесть их в будущее, — отметил Антон Шамшин.

Заведующая кафедрой сервиса и туризма МАГУ Зоя Желнина затронула тему путеводителей. Электронные технологии переводят фундаментальные страноведческие труды в современную форму.

Можно облечь путеводитель в креативную упаковку. Например, карта города или района на обертке от шоколадки или на стаканчике с кофе. Также путеводители могут быть специальными: «Попробуй город на вкус» или «Послушай город». Речь о гидах по местным кофейням или музыкальным гостиным соответственно. А еще путеводители могут быть интерактивными. Например, блокнот, где нужно дорисовать картинку, когда ты дойдешь до определенного места, арт-объекта. В общем, пределу фантазии нет.