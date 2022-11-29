Как живется на макушке планеты

В начале декабря в Петербурге состоится XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». При официальной поддержке госкомиссии по вопросам развития Арктики, его организатором является Ассоциация полярников (АСПОЛ).

Запланировано проведение 55 сессий. Ожидается, что в них примут участие около двух тысяч человек из России и зарубежных стран. В преддверии форума в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная развитию Арктики в период глобальных геополитических и экономических изменений.

Остановить отток населения

— Арктика является для России хребтом – и экономики, и геополитики. Большинство ресурсов страны сосредоточено именно здесь. И задача форума не только привлечь к этому внимание, но и объединить усилия всех заинтересованных лиц и организаций, чтобы добиться устойчивого развития российской Арктики, — отметил первый вице-президент АСПОЛ, заведующий кафедрой геофака МГУ Михаил Слипенчук.

— Главная проблема в Арктике сегодня – отток населения. Решение стратегической задачи по развитию этой зоны сталкивается с проблемой нехватки кадров, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Важно, продолжил он, удержать на Севере молодежь. Необходимо создать единый информационный молодежный центр, чтобы там можно было узнать, где и как найти работу на Крайнем Севере, какие специальности востребованы, чтобы специалисты-практики, не чуждые романтике, рассказывали о работе в суровых условиях.

Как было отмечено, много внимания на форуме будет уделено коренным малочисленным народам Севера (КМНС). Не повлияет ли на их будущее, поинтересовались журналисты, разрыв связей в рамках Арктического совета?

— Мы давно сотрудничаем с АСПОЛ, — рассказал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков. — Арктика – это наш дом. Мы коренные жители этого региона, и это наша задача – беспокоиться о его будущем. Совместная работа восьми государств в рамках Арктического совета приостановлена. Без России семерка работать практически не может. Потому что все проекты на Крайнем Севере так или иначе напрямую касаются или затрагивают нашу страну. И мы продолжаем общаться с коренными народами из других стран Арктического региона. Так что контакты есть. Жаль, конечно, что не в столь широком формате, как ранее.

Акцент на народную дипломатию

— Необходимо развивать инфраструктуру Севера. И в этом могут принимать активное участие как более южные регионы нашей страны, так и зарубежные страны, например Китай и Индия, — уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

Одна из проблем, мешающих межрегиональной кооперации внутри страны, заключается в том, что в средней полосе России и на юге не так много знают о северных регионах и возможностях сотрудничества с ними. И этот пробел необходимо ликвидировать.

Особое внимание уделяется сегодня усилению роли Северного морского пути. Принят план его развития до 2035 года. СМП будут посвящены на форуме четыре сессии.

— Активно продолжается реализация программы обновления атомного ледокольного флота. Идет строительство объектов федеральной собственности береговой инфраструктуры, — сообщил генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Росатома Александр Бенгерт.

Одним из акцентов предстоящего форума станет народная дипломатия.

— Долгие годы арктический регион являлся идеальным примером международного взаимодействия, — напомнил заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Дмитрий Поликанов. — И очень жалко, что наши партнеры в последний год начали это взаимодействие активно сворачивать. Но политики приходят и уходят, а связи между людьми остаются. Они как раз и составляют основу международного сотрудничества.

Агентство, уточнил Поликанов, имеет представительства в четырех приполярных странах. В США и Канаде сейчас созданы просто невыносимые условия для их работы. А вот в Финляндии и Дании представительства Россотрудничества продолжают активно работать с местным населением.

— Есть спрос на такие контакты, есть интерес, есть люди, которые хотят продолжать нормальное общение, — подчеркнул Дмитрий Поликанов.