Если обманули с деньгами

Вы купили страховку, взяли кредит или вложили куда-то деньги, но результатом расстроены. Платежи по кредиту оказались выше обещанных, страховку не выплачивают, вместо вклада вам навязали другой продукт. Куда можно пожаловаться?

На этот вопрос ответил созданный Банком России сайт «Финансовая культура».

Итак, в Банк России можно пожаловаться на следующие финансовые организации, если вы считаете, что они нарушают ваши права: банки, бюро кредитных историй, страховые компании, страховых агентов и других участников рынка страхования.

Здесь же разберутся с микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими, жилищными накопительными и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, негосударственными пенсионными и акционерными инвестиционными фондами, а также управляющими компаниями инвестиционного, паевого инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда.

Если ваш обидчик – брокер, дилер, форекс-дилер, биржа, регистратор, доверительный управляющий ценными бумагами или депозитарий, тоже жалуйтесь в Банк России.

Если установлено, что финансовая организация нарушает закон или иной нормативно-правовой акт, Банк России выдает предписания об устранении нарушений. Если компании не реагируют в установленный срок, Банк России составляет и передает в суд протоколы об административных правонарушениях.

Но следует учитывать, что Банк России не может вмешиваться в оперативную деятельность финансовых организаций. Например, вопросы, связанные с качеством обслуживания в вашем банке, набором предоставляемых услуг, стоимостью и порядком их предоставления, определены в договоре между банком и клиентом. Это гражданско-правовые отношения, споры и разногласия по ним решаются в суде.

Подписывая договор, вы тем самым соглашаетесь со всеми его условиями и в дальнейшем будет тяжело доказать, что вас ввели в заблуждение. Именно поэтому важно всегда внимательно читать такие документы.

Однако, если вы уже пострадали, например, от навязывания услуг или введения в заблуждение, отправить жалобу в Банк России все равно имеет смысл. Именно на основании жалоб он разрабатывает рекомендации, указания, а иногда и поправки в законодательство, направленные на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Следует помнить, что Банк России регулирует работу только легальных финансовых организаций, то есть тех, что имеют лицензию или внесены в соответствующие виду деятельности реестры. Если же вы пострадали от действий организаций, нелегально оказывающих услуги на финансовом рынке, нужно обращаться уже в правоохранительные органы.

Когда вы хотите пожаловаться на неправомерные действия по взысканию с вас задолженности, адресат зависит от ситуации. Если ваши права нарушил банк, микрофинансовая организация или кредитный потребительский кооператив, например не сообщили вам вовремя, что передали ваш долг коллектору, отправьте жалобу в Банк России.

Если ваши права нарушают уже коллекторы, обращайтесь в Федеральную службу судебных приставов. Если речь идет о серьезных нарушениях, таких как угрозы жизни и здоровью, сразу пишите заявление в полицию.

Денежные споры с большинством финансовых организаций можно улаживать с помощью финансового омбудсмена. И последнее: если вы хотите пожаловаться на разглашение персональных данных – пишите в Роскомнадзор.