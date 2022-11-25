Масштабный федеральный кадровый проект с таким названием стартовал летом этого года в рамках Петербургского экономического форума. В его запуске активное участие принимал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открытый кадровый конкурс для регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) совместно реализуют Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минвостокразвития России и союза «Живые города».

Проект призван привлечь специалистов из всех регионов России на ключевые позиции в органах власти арктических регионов и на ведущих предприятиях Арктической зоны. На сегодня доступно более 200 вакансий по различным направлениям в 44 населенных пунктах у 78 работодателей.

Целевые направления найма – здравоохранение, образование, культура, энергетика, градостроительство, ЖКХ, экономика и управление, информационные технологии, туризм, спорт, социальная сфера, экология и СМИ.

— В последнее время развитие Арктики играет очень большую роль для нашей страны – наши логистические возможности, промышленный и ресурсный потенциал. И наша область, являясь стратегическим регионом российской Арктики, понимает, что важные проекты нуждаются в притоке новых кадров. Проект «Арктический вызов», который реализуется под эгидой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, как раз призван найти таких людей, — сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. — Сегодня к нам приехали шестьдесят человек со всей страны, и я надеюсь, что кто-то из них останется работать в Мурманске. Мы предложили в этот проект пятьдесят вакансий, 27 из которых – руководящие должности в правительстве области.

Остальные должности, уточнила Ольга Александровна, предлагают наши крупные промышленные компании – от горнопромышленных до тех, кто работает в сферах медицины, образования, информационных технологий. В общем, подключили всех, кто сегодня нуждается в высококлассных кадрах.

— Это третий по счету очный отбор, — рассказал директор департамента обеспечения трудовыми ресурсами КРДВ Гасан Гасанбалаев. — До этого мы провели аналогичные мероприятия в Москве и Архангельске. Проект запущен в этом году, он направлен на поиск квалифицированных кадров для управленческих команд в Арктической зоне Российской Федерации и крупных инвестиционных проектов, которые здесь реализуются. Мы ищем людей, которые по своей мотивации, профессиональным качествам могли бы усилить регионы АЗРФ. Сами регионы очень открыты, они понимают, что экономику в движение приводят люди и от их компетенции зависит, будет развитие или нет. Так что регионы здесь наши активные партнеры.

В рамках проект, добавил Гасан Джафарович, также запущена программа «Время юных». Организаторы встречаются со школьниками, студентами. По сути, это профориентационная работа. Позитивно оценил Гасанбалаев и готовящееся слияние двух мурманских университетов в один большой вуз. Нужно усиливать роль высшей школы, уверен он.

Как сообщила заместитель руководителя проекта «Арктический вызов» Анна Старикова, отбор проходит в три этапа. Сначала кандидаты должны пройти дистанционный этап программы по интересующему направлению на сайте арктический-вызов.рф для предварительной оценки их компетенций.

При успешном прохождении отбора участник получает приглашение на очный этап. В частности, в Мурманске кандидатов ждет стратегическая сессия «Приоритетные задачи Арктических регионов и их роль в обеспечении экономического развития страны». Сегодня они решают задачи, поставленные экспертами, работают в группах. По итогам отберут финалистов.

Третий этап (он пройдет завтра) предусматривает работу участников проекта по индивидуальным трекам: выполнение индивидуальных заданий, интервью с экспертами.

А завершением программы станет Ярмарка арктических вакансий, где кандидаты смогут в свободном режиме встретиться и поговорить с представителями работодателей.

— Север всегда привлекал людей своими возможностями. Арктика очень перспективный регион. Его развитие – приоритетная задача нашего государства. Интересно попробовать себя в решении этих непростых задач, — отметила участница проекта, председатель союза «Живые города» (Москва) Александра Лазукина.

Специализация Союза, уточнила она, – объединять административный ресурс, бизнес и общество, чтобы добиться развития в регионе новых направлений активности.

До этого «Живые города» уже работали в Якутске, где была поставлена задача найти новый бренд города. В Мурманске и регионе, по мнению Александры Олеговны, не реализован богатый туристический потенциал. Его развитием она и хотела бы заняться.