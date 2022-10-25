Заполярье отметило 78-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск. В муниципалитетах по всей области прошло более 120 мероприятий, посвященных этой дате.

В них, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, приняли участие свыше 11 тысяч северян.

— Помнить подвиги героев, которые в тяжелейших условиях защитили Кольскую землю в те годы, знать и хранить историю нашего края – наш священный долг и наша священная обязанность, — подчеркнул глава региона. — И особенно важно, что молодые и неравнодушные ребята проявляют интерес к истории своего края. И мы их, безусловно, продолжим в этом поддерживать.

Губернатор отметил, что в минувшие выходные подвели итоги регионального краеведческого конкурса «Край героев». В результате победила команда из полярнинской школы № 1 имени Погодина. В качестве приза они отправятся в Музей Победы в Москве.

Еще одной темой оперативного совещания стала поддержка участников спецоперации и их близких. В рамках организованной «Единой России» акции «Север помогает», северяне уже собрали для них более 25 тонн вещей и продуктов. Кроме того, через Северный флот в зону проведения СВО поставлено дополнительно 15 единиц автотехники. Еще 14 автомобилей сейчас готовятся к отправке.

— Мы продолжаем оказывать поддержку и военнослужащим, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации, и участникам СВО, а также их семьям, — сообщил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что для членов семей участников спецоперации на базе общественной приемной «Единой России» в каждом муниципалитете открыта горячая линия, где можно получить консультацию и реальную поддержку по семейным и бытовым вопросам.

В Мурманской области единовременная выплата семьям мобилизованных составляет 100 тысяч рублей. Плюс по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

— Благодаря оперативному принятию областной думой наших законопроектов, школьники и студенты колледжей из семей участников СВО уже получают бесплатное горячее питание. Мы также сделали бесплатным посещение детских садов для их детей, — отметил глава региона.

А еще, уточнил Андрей Чибис, участников СВО и членов их семей включили в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике». Единовременная выплата для них на строительство дома или приобретение домокомплекта составляет 1,5 миллиона рублей.

В регионе продолжается реализация масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году будет обновлена материально-техническая база 17 медучреждений, закуплено 57 единиц оборудования. До конца года войдут в строй еще две амбулатории и фельдшерско-акушерский пункт. На эти цели направлено более 1,5 миллиарда рублей, из которых 773 миллиона – средства областного бюджета.

Программа, напомнил губернатор Андрей Чибис, рассчитана на пять лет, с 2021 по 2025 год включительно. Общий объем федерального финансирования составляет свыше 4 миллиардов рублей.

При этом, отметил в своем докладе министр здравоохранения Дмитрий Панычев, за неполные два года из регионального бюджета на эти цели уже выделено дополнительно свыше 800 миллионов рублей.

За пять лет будет закуплено 775 единиц медоборудования и 137 автомобилей, построено 16 новых объектов здравоохранения, капитально отремонтировано более 20 объектов с акцентом на удаленку.

— Здравоохранение – одна из важнейших тем. Последние три года мы инвестируем в него значительные ресурсы. Принципиально важно, чтобы эти изменения люди чувствовали на себе, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.