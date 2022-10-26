За Арктикой присмотрят из космоса

Сегодня, когда значительная часть российского грузопотока развертывается на восток, стратегическую роль для развития экономики страны начинает играть Северный морской путь (СМП).

План развития этого транспортного коридора до 2035 года включает в себя более 150 мероприятий. Среди них – расширение и модернизация ледокольного флота, обновление портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности и навигации судов, а также создание арктической спутниковой группировки.

К 2024 году, сообщает Минвостокразвития, на орбиту должно быть выведено два космических аппарата «Арктика-М», которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в высоких широтах, и три космических аппарата радиолокационного наблюдения – два КА «Кондор-ФКА» и один КА «Обзор-Р». К 2026 году – четыре спутника «Экспресс-РВ» для предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» в российской Арктической зоне.

— Без создания арктической спутниковой группировки безопасное прохождение судов по Северному морскому пути не представляется возможным. Эта работа ведется, на днях состоится запуск серии спутников, которые должны работать на инфраструктуру этого глобального транспортного коридора, — отметил зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросу создания арктической спутниковой группировки, которое прошло на космодроме «Восточный».

— Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены ответственности. Финансирование в полном объеме выделено, — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. — Необходимо исключить «сдвижки вправо», чтобы в срок обеспечить всеми услугами наших потребителей.

Задачи по мониторингу ледяного покрова и гидрометеорологической обстановки, в том числе в Арктическом регионе, возложены на Росгидромет. Для информационного сопровождения плавания по Северному морскому пути существует система «Север», а также государственная система космического мониторинга со спутниковыми центрами в Москве, Новосибирске и Хабаровске, в которых принимаются, обрабатываются данные с метеоспутников в целях обеспечения потребностей заинтересованных пользователей.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, благодаря успешному запуску первого космического аппарата «Арктика-М» в феврале 2021 года появилась возможность получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности по всему Арктическому региону с высокой временной периодичностью.

Помимо данных с метеоспутников, ведущих мониторинг в видимом и инфракрасном диапазоне, необходимо осуществлять мониторинг ледяного покрова с помощью радиолокаторов, которые планируется установить на аппаратах «Кондор» и «Обзор-Р», а также на четырех низкоорбитальных спутниках «Метеор-М», которые планируется запустить до 2025 года.

Реализация этих планов позволит Росгидромету повысить точность прогнозирования метеорологической обстановки и космической погоды и более эффективно обеспечивать навигацию по Севморпути.