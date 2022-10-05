У сторублевки век недолог

Срок жизни банкнот во многом зависит от их номинала – чем он ниже, тем быстрее ветшает купюра. У сторублевок в среднем недолгий век – полтора-два года.

Время и случай беспощадны по отношению к деньгам. Банкноты ветшают, загрязняются, рвутся и постепенно выходят из строя, то есть теряют платежеспособность.

Бумажные деньги по забывчивости стирают вместе с джинсами, используют как бумагу для случайных заметок, на них ставят штампы и постоянно передают из рук в руки. Разобраться, какими купюрами еще можно расплатиться в магазине, какие придется менять в банке, а какие уже отслужили свой срок и потеряли платежеспособность, помог созданный Банком России сайт fincult.info.

Заплатить, поменять, выбросить

Повреждение на банкноте еще не значит, что она автоматически «выходит из строя». Тут три варианта. Первый – повреждение не сильное, деньги по-прежнему платежеспособные. Их должны принимать и в магазинах, и в банках.

Второй – повреждение значительное, деньгами не получится оплатить покупку, но их можно поменять в банке на новые. Вам достаточно прийти в кассу банка. Если кассир подтвердил, что банкнота платежеспособная, то вам обменяют ее на новую, выдав наличными. Или могут зачислить деньги на ваш счет. Иногда для обмена понадобится дополнительная экспертиза в учреждении Банка России, и вам придется подождать официального заключения о платежеспособности.

И третий вариант – повреждение настолько сильное, что банкнота перестает соответствовать признакам платежеспособности. Такими деньгами нельзя расплатиться и поменять их тоже нельзя.

В общем, чтобы понять, как действовать с пострадавшей банкнотой, нужно оценить степень повреждения. В большинстве случаев сделать это несложно.

Главное – степень износа

Потертости и грязь – самые распространенные причины сокращения срока жизни банкноты. Чаще всего бумажные деньги изымают из обращения и уничтожают потому, что они ветшают и загрязняются – это своего рода естественное старение купюр. Что делать с такими деньгами? Чаще всего вы сможете расплатиться ими в обычном магазине. Правда, если на банкноте есть серьезные потертости или на ней довольно большое пятно, такую пострадавшую денежку можно обменять только в банке.

А еще на деньгах могут быть посторонние символы. Тот, кто использует купюры как бумагу для заметок и посланий, сокращает срок их жизни. По правилам, если на банкноте есть посторонняя надпись из двух символов и больше или рисунок, оттиск штампа, она признается ветхой и направляется на уничтожение. Куда ее нести? У вас примут ее в магазине. Но, как только она попадет в банк, ее выведут из обращения и уничтожат.

Деньги могут порваться. Увы, бумага материал недолговечный, поэтому довольно часто у банкнот появляются «ранения» разных калибров, как совместимых с жизнью денег, так и не совместимых.

Если на купюре есть небольшие проколы, надрывы или у нее оторван уголок, с ней можно идти в магазин. А вот если у денежки не хватает значительной части, она обгорела или размокла, ее придется отнести в банк. Правда, если от банкноты осталось меньше 55 процентов, обменять ее уже не получится.

Кстати, вы можете собрать банкноту Франкенштейна. Если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала и они по рисунку складываются в одну. Главное условие – каждая из частей должна составлять не меньше 50 процентов от полной площади банкноты. Такую купюру вам поменяют в банке.

И еще: если вы случайно постираете банкноты вместе с вещами, деньги могут окраситься. Окрашенную купюру нужно отнести в банк, где вам ее поменяют на новую. То же можно сказать и о других видах случайного окрашивания.

А вот если банкнота в специальной краске, которая используется банками при перевозке денег, чтобы их не украли, то обменять ее не получится. Именно поэтому купюры, окрашенные краской, вам, скорее всего, обменяют не сразу – такие банкноты кассир может отправить на дополнительную экспертизу, чтобы установить тип краски.

А как насчет монет?

Металлические монеты служат дольше банкнот. И возможных несчастных случаев с ними может произойти меньше. Но если повреждения все-таки есть, необходимо следовать следующим правилам обмена.

Если первоначальная форма не изменилась и на монете только мелкие царапины или потертости, ей можно расплачиваться.

Если монета погнулась, сплющилась, надпилена, на ней есть отверстие, но при этом она сохранила не менее 75 процентов своей массы, такую монету поменяют в банке.

Если монета оплавилась или поменяла цвет (всему виной температура или агрессивная среда), вы тоже сможете ее поменять. Но только в том случае, если удастся установить, что она была выпущена Банком России.

В банке обменяют любые суммы

Да, вы можете принести и заржавевший рубль, и обгоревший миллион. Если вы хотите обменять деньги на сумму до 40 тысяч рублей и у кассира нет сомнений в их платежеспособности, предъявлять никакие документы не потребуется. В случаях, когда сумма больше или купюры и монеты нужно отправить на экспертизу, понадобится паспорт.

Можно ли поменять старые деньги, которые больше не ходят? Увы, деньги, которые вышли из обращения (например, советские рубли), утрачивают свою функцию – ими нельзя расплатиться в магазине или обменять в банке. Их можно только оставить на память.