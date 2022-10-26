У Ловозерья есть потенциал

В рамках рабочей поездки в Ловозерский район губернатор Андрей Чибис провел выездное заседание областного правительства.

— Есть два стратегических решения, которые дают Ловозерскому району очень серьезную перспективу на развитие, — отметил глава региона.

Первое – решение о разработке здесь литиевого месторождения. Второе – возрождение Ловозерского ГОКа. Важно, подчеркнул губернатор, что это уникальное производство редкоземельных металлов в прошедшие непростые годы удалось сохранить.

Попали в десятку

Сначала власти рассмотрели более общий вопрос – ход выполнения в регионе показателей по национальным проектам. В текущем году на территории 26 муниципальных образований края их реализуется дюжина. Общий объем финансирования составляет 20,6 миллиарда рублей.

По оценкам федерального проектного офиса Мурманская область вошла в десятку лучших в России по уровню реализации нацпроектов в этом году. За 9 месяцев они выполнены на 97,5 процента.

Подробнее о достигнутых показателях доложила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. В работе, сообщила она, 320 объектов. Это детские сады, спортплощадки, дворы и так далее.

Нацпроект «Демография», объем финансирования составляет 3,2 миллиарда рублей. Важные объекты – два физкультурно-оздоровительных комплекса и два детских сада. Также в рамках проекта осуществляются финансовая поддержка семей, содействие занятости, забота о старшем поколении и укрепление общественного здоровья.

«Здравоохранение», 5,2 миллиарда рублей. Самый капиталоемкий нацпроект. Ведутся капитальные ремонты на 12 объектах медицинской инфраструктуры, закуплено 67 единиц медоборудования на общую сумму 263,3 миллиона рублей.

Нацпроект «Образование», 2,5 миллиарда рублей. Созданы и функционируют 12 центров образования «Точка роста», по стандартам Ворлдскиллс оборудованы 12 современных мастерских в 6 колледжах на общую сумму 62,2 миллиона рублей.

«Культура», 261 миллион рублей. Модернизировано 7 библиотек по модельному типу на общую сумму 45 миллионов рублей. Создан виртуальный концертный зал в Кировске, завершаются капитальные ремонты двух учреждений культуры.

«Жилье и городская среда», 5,1 миллиарда рублей. Введено более 169 тысяч квадратных метров жилья. 207 земельных участков для многодетных семей обеспечено инфраструктурой. Расселено из аварийного жилья более 300 жителей региона, благоустроено 170 дворов.

«Безопасные качественные дороги», 1,9 миллиарда рублей. Завершены работы на 13 региональных дорогах и двух мостах.

«Экология», 1,9 миллиарда рублей. Площадь лесовосстановления составила 776 гектаров, очищено 137 километров береговой линии.

Также реализовывались нацпроекты «Цифровая экономика» (9,2 миллиона рублей), «Малое и среднее предпринимательство» (118 миллионов), «Международная кооперация и экспорт» (2,7 миллиона), «Производительность труда и поддержка занятости» (19,3 миллиона), «Туризм и индустрия гостеприимства» (263 миллиона рублей).

Производство, туризм, социалка

О социально-экономическом развитии Ловозерья доложила глава районной администрации Надежда Кузнецова. В районе, сообщила она, проживает 10,6 тысячи человек. Среднемесячная номинальная заработная плата составляет 54,6 тысячи рублей. Это на 6,2 процента выше, чем в прошлом году.

Доходы бюджета на текущий год утверждены в сумме почти 1,2 миллиарда рублей. Дефицит составляет около 15 миллионов. Основным источником доходов районной казны является налог на доходы физических лиц. А основная доля расходов приходится на сферу образования.

Кроме Ловозерского ГОКа, в районе осуществляет деятельность резидент Арктической зоны Российской Федерации АО «Федорово Рисорсес», которое строит здесь ГОК по добыче металлов платиновой группы.

Следует упомянуть и оленеводческие хозяйства, которые закончили прошлый год с прибылью. На территории района зарегистрировано три туроператора, основные турбазы находятся на берегах озера Ловозеро.

Глава администрации также рассказала о проведенных в этом году ремонтных работах в населенных пунктах (капитально отремонтированы 4 многоквартирных дома на общую сумму почти 42 миллиона рублей, также велись работы на водопроводных сетях в Ловозере и Ревде) и на дорогах района.

В этом году для Ловозерской центральной районной больницы, сообщила Надежда Кузнецова, приобретено оборудование на сумму 23 миллиона рублей. А за три последних года – на 84,2 миллиона.

Ведется модернизация учреждений культуры. Открыты молодежные пространства «Сопки» в Ревде (2021 год) и Ловозере (2022 год). Также обустроены скейт-парк и арт-объект «Литературный дворик» в Ревде.