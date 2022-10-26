Политика против логики?

Возможности создания газотранспортного хаба на Черном море, перспективы поставок российских энергоносителей в Европу в сложившихся условиях, а также антирыночные меры борьбы европейцев с надвигающимся на них кризисом.

Эти темы обсудили участники пресс-конференции, которая прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

С немилого севера в сторону южную

— Мировой энергетический рынок сильно меняется. И это продлится еще ближайший год, — отметил ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, профессор Виктор Мартынов. — Россия не будет поддаваться диктату по поводу установления предельных цен на нефть и газ. Было четко заявлено, что тем, кто установит такой потолок, мы не будем поставлять ресурсы. И второе: мы будет развивать потребление ресурсов внутри страны для повышения эффективности нашей собственной экономики.

Глубокая переработка, продолжил ученый, даст нам принципиально новые возможности внутри страны и перспективы для более выгодного экспорта. Так что часть того газа, что планировалось транспортировать по «Северному потоку – 2», будет перенаправлена на газификацию Северо-Запада России.

Настоящей сенсацией стала озвученная руководством «Газпрома» информация о возможности реализации проекта «Южный поток», который был свернут и позже превратился в «Турецкий…» Однако техническая документация на трассу была сделана. Ее первоначальная мощность составляла 63 миллиарда кубометров.

В случае возрождения проекта в Турции может появиться газовый хаб, подобный тому, что сейчас действует в Германии. И уже там будут устанавливаться рыночные цены на этот вид топлива. Оттуда оно пойдет в страны, которые будут в нем заинтересованы. И это будет не только российский, но и азербайджанский газ, который тоже поставляется в Турцию. Анкара, подчеркнул Виктор Мартынов, такую идею поддерживает.

— Энергетический хаб будет работать не на одного игрока, еще и на азербайджанский, иранский и, возможно, туркменский газ, — вступил в разговор руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК Губкинского университета Вячеслав Мищенко. — Так что он не будет связан с какой-либо политикой. Газ будет обезличен. А далее он станет поступать к потребителям в Европе. Решение по возрождению идеи «Южного потока» очень своевременное. В условиях, когда нашу страну не допустили к экспертизе по «Северным потокам», южный коридор становится более перспективным.

Хотя, как подчеркнули участники пресс-конференции, с инженерной точки зрения все шансы на восстановление поврежденных труб «Северных потоков» имеются.

— Глубина на Балтике небольшая. Она позволяет вести ремонтные работы. Но эти разрывы находятся в исключительной экономической зоне других государств. Все решения надо согласовывать с ними. Готовы ли к этому западные страны? — отметил заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.

Не всегда будет солнце

Вслед за потолком цен на нефть, фактически уже вводящимся с декабря, европейцы все время пытаются договориться о введении потолка цен на газ.

По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, профессора Финансового университета при Правительстве РФ Константина Симонова, это разрушение рыночных механизмов, которые складывались десятилетиями. Погружение Европы в хаос продолжается, и конца этому нет. Причем кризис создается не производителями, что было бы логичным, а потребителями. Покупатели сами начинают создавать себе проблемы.

— Турецкий хаб тоже будет функционировать только в том случае, если мы вернем нормальное ценообразование для российского газа в Европе. Иначе период странных цен в Европе может затянуться, — подчеркнул Константин Симонов.

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, продолжил он, дает России козыри. Альтернативы российской нефти теперь нет. Кстати, Саудовская Аравия и ОАЭ, это на них придется основная часть сокращения добычи, нас поддержали, потому что понимают, что затем подобные внерыночные меры будут распространены и на них. Попробовать потолок цен хотят на России, но уже поговаривают о Норвегии и других производителях.

Предстоящая зима в Европе, взял слово научный руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Леонид Григорьев, будет идти под обсуждение рецессии, инфляции и цен на энергоносители.

Прошлой зимой надежды на возобновляемые источники энергии не оправдались. Солнечных дней почти не было, равно как и ветра с Атлантики. Так что хваленые солнечные батареи и ветрогенераторы остались без работы. Это привело к гигантскому росту потребления углеводородного топлива. Но тогда у Европы был российский трубопроводный газ…

— Как они будут справляться предстоящей зимой без него, пока непонятно. Европейцы сами привели к себе сибирский газ в восьмидесятые годы прошлого века. Это была их идея. Почему же они сегодня от него отказываются? — отметил Леонид Григорьев. — Мы надеемся, что здравый смысл начнет преобладать. Но у меня ощущения, что политические идеи сейчас выдвигаются отдельно от инженерных и технических решений.