Не в пользу наличности

В Мурманской области вырос объем безналичных платежей. За шесть месяцев 2022 года жители региона оплатили покупки картами 173 миллиона раз на сумму свыше 163 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба отделения по Мурманской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, количество безналичных транзакций увеличилось на 9 процентов, а объем – на 15 процентов.

Наличные деньги северяне в то же время снимали на 15 процентов реже. С января по июнь держатели карт совершили 5,7 миллиона транзакций по получению наличных в банкоматах и кассах кредитных организаций на общую сумму 76 миллиардов рублей.

— Для многих жителей региона, — прокомментировал тенденцию управляющий отделением Юрий Железняк, — именно безналичная форма оплаты товаров и услуг становится наиболее привычной и комфортной. Тем более, что теперь условия выпуска и обслуживания дебетовых платежных карт, включая комиссии, будут по рекомендации Банка России предоставляться кредитными организациями в понятной табличной форме.