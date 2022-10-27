На планете становится жарче

По данным Всемирной метеорологической организации, последние семь лет являются самыми теплыми за всю историю наблюдений. Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации представил Росгидромет.

О результатах исследования ученые рассказали на пресс-конференции, которая прошла на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Тревожный градус

— Средняя температура на планете с 2015 по 2021 год оказалась на 1,17 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов, — сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков. — Растет и количество бедствий, так или иначе связанных с климатомВ ближайшие десятилетия разогрев продолжится. И средняя температура по сравнению со второй половиной 19 века может подняться на 1,7 градуса.

При этом территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом. Это связано с расположением нашей страны в северных широтах, а также огромными сухопутными пространствами. Ну а наиболее быстрыми темпами растет температура северной полярной области. Это приводит к деградации многолетней мерзлоты, которая занимает две трети территории нашей страны.

В текущем году завершается реализация первого этапа плана адаптации к изменениям климата в России. Он, отметил глава Росгидромета, носил подготовительный характер: создавалось правое поле, оценивались меры для дальнейших шагов.

Свой первый оценочный доклад Росгидромет выпустил в 2008 году, второй – в 2014-м. И вот завершилась подготовка третьего доклада. Разработка сценариев изменения климата, уточнил Игорь Шумаков, опирается на очень мощные вычислительные мощности, что, безусловно, повышает точность прогноза.

Готовился доклад три года, вступил в разговор директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов. У него более ста авторов, которые представляют 37 профильных организаций.

Что касается изменений климата, то они беспрецедентны и произошли под влиянием человека. Ущерб от них, если не предпринять серьезных мер, будет только увеличиваться.

В силу ее специфики, продолжил Владимир Катцов, Арктическая зона проанализирована в докладе в отдельном разделе. Также дана детализация по федеральным округам. В будущем нужно довести ее до конкретных регионов России.

Выводы из доклада очевидны: экономике и населению необходима адаптация к изменениям климатической системы. Решать эту задачу должны, конечно, уже не метеорологи, а органы власти всех уровней, а также крупный бизнес.

Плюсы и минусы

Впрочем, не все изменения можно трактовать как негативные. И надо пользоваться тем позитивом, который дает нашей стране потепление климата.

— Воздействия климатических изменений на секторы экономики уже сегодня довольно значительны и чрезвычайно разнообразны. Причем практически для каждого сектора возникают как риски и угрозы, так и появляются новые возможности, — отметила ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева.

Например, в сельском хозяйстве из-за роста температуры увеличивается длительность вегетационного периода растений. А значит, появляется теоретическая возможность для выращивания более урожайных культур. Впрочем, расширяются и ареалы вредителей, которые уверенно двигаются в северном направлении.

Явный плюс для энергетики – сокращение отопительного периода. В зависимости от конкретного региона, топить стали на 20-40 дней меньше. А это экономия. Однако и здесь не без обратной стороны медали: в южных районах, да и в средней полосе растут затраты на кондиционирование в летние месяцы. А еще создается угроза перегрева реакторов наших южных АЭС вплоть до необходимости их полной остановки в особенно жаркие периоды.

Частые переходы через ноль сокращают сроки службы зданий. Также растет число косых дождей с ветром, которые разрушают стены строений. Эти негативные факторы должны учитывать строители. Примеры можно продолжить. Но общий баланс пока, увы, в пользу минусов, а не плюсов, констатировала Елена Акентьева.

Государственный гидрологический институт, сообщил его директор Сергей Журавлев, работал над главами доклада, связанными с водными ресурсами. За последние тридцать лет объем стока рек в России из-за потепления увеличился на 5 процентов. Но он становится более изменчивым. Так, в ряде южных районов сток, наоборот, уменьшился из-за сокращения снежного покрова. Но, опять же, произошло снижение рисков паводкового затопления.

В общем, все не однозначно. И наша задача – адаптироваться к новым условиям, постаравшись воспользоваться плюсами и минимизировать последствия минусов.