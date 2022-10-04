Мурманску 106 лет!

4 октября Мурманску исполнилось 106 лет. За свой бурный век город-герой достиг немалых высот и по праву считается одним из наиболее развитых городов севера России.

А вы знаете, сколько в Мурманске столовых и закусочных? Какой средний возраст жителя? И кто он, среднестатистический мурманчанин – мужчина или женщина? Интересную подборку к дню рождения города подготовил Мурманскстат.

На начало года в областном центре проживало 279,1 тысячи человек, что составляет 39 процентов населения региона. При этом 128,7 тысячи из них – мужчины и 150,4 тысячи – женщины (соответственно 46 и 54 процента соответственно). Средний возраст мурманчан – 40,8 года.

Жилищный фонд города к началу 2022 года составил 7,5 миллиона квадратных метров. На одного жителя приходилось 28 квадратных метров общей площади жилых помещений. Протяженность улиц, проездов и набережных составила 246 километров, автомобильных дорог с твердым покрытием – 179 километров.

Мурманск является крупным административным и промышленным центром, на его территории на начало года учтено в Статистическом регистре Росстата 8,7 тысячи юридических лиц и почти 8 тысяч индивидуальных предпринимателей (соответственно 63 и 50 процентов от их общего количества в целом по области).

Розничная торговля в городе в 2021 году осуществлялась в 1,6 тысячи магазинах и павильонах, посетителям предлагали товары 2 гипермаркета и 45 супермаркетов. За 2021 год оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) достиг 61,4 миллиарда рублей – 32 процента регионального оборота.

В Мурманске насчитывалось более 340 столовых, закусочных, ресторанов и кафе. Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2021 году составил шестую часть от регионального – чуть менее 3 миллиардов рублей.

В областном центре расположено 600 объектов бытового обслуживания. Объем платных услуг населению, оказанных организациями (без учета малого бизнеса), в 2021 году превысил 24 миллиарда рублей (37 процентов объема платных услуг в целом по области).

В системе здравоохранения на начало 2022 года действовало 160 лечебно-профилактических организаций и их подразделений. Для юных и маленьких северян распахнуты двери 52 общеобразовательных и 68 дошкольных организаций.

Мурманск – культурный центр области: посетителей ждут три профессиональных театра, два музея, широкая сеть общедоступных библиотек, для любителей музыки открыта филармония.

Разнообразна спортивная жизнь города: в нем насчитывается 505 спортивных сооружений, в том числе 144 спортивных зала, 11 плавательных бассейнов, легкоатлетический манеж. В 11 детско-юношеских спортивных школах занимается 6,3 тысячи юных спортсменов.