Хорошо, что это был газ…

Если бы «Северный поток» был нефтепроводом, катастрофа, по мнению ученых, была бы просто чудовищной…

В рамках трехлетнего контракта с ООО «Газпром недра» ученые географического факультета МГУ провели в Арктике масштабные исследования. Завершению очередного полевого сезона была посвящена пресс-конференция. Ее темой стала экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых месторождений в Арктике.

Карточный домик биоразнообразия

В Баренцевом, Карском и Охотском морях исследовано более 100 тысяч квадратных километров акваторий в районах разведки и добычи углеводородов. Отобрано более тысячи проб морских вод и донных отложений, изучено состояние атмосферного воздуха, оценены условия жизни рыб, морских млекопитающих и птиц.

— Арктика глобальный сырьевой лидер России. Здесь добывают до 90 процентов кобальта и никеля, более 95 процентов платиноидов, более 80 процентов газа, около 20 процентов нефти, — уточнил академик РАН, декан геофака МГУ Сергей Добролюбов. — В последние годы очень важны оценки рисков и угроз для развития хозяйственного потенциала этого региона. Это и потепление климата, и значительное отставание показателей качества жизни людей в Арктической зоне, и возрастание нагрузки на окружающую среду в при развитии природопользования.

— Эта работа – хороший пример взаимодействия науки и бизнеса. Это ответ на то, как «Газпрому» лучше, более эффективно выполнять свои обязательства, которые диктует ему государство в области охраны окружающей среды, — отметил заместитель директора Беломорской биологической станции имени Перцова биофака МГУ Николай Шабалин.

Важнейший компонент экосистемы, продолжил ученый, – биоразнообразие. Тут незначительных элементов не бывает. Взять хоть бы полярную тресочку – сайку. Эта маленькая рыбка является основным пищевым ресурсом практически всех морских обитателей Западной Арктики. Если ее популяция сократится, вся экосистема обрушится, как карточный домик, из основания которого выдернули одну карту.

Европейская копоть на макушке планеты

— Кроме выполнения морских исследований, вы работали и на материке. Каковы результаты? — поинтересовались у ученых журналисты.

Было отработано два блока, сообщил координатор программы мониторинга состояния окружающей среды в морях Арктики и Дальнего Востока географического факультета МГУ Владимир Слободян. Первый – наблюдение за состоянием многолетней мерзлоты на побережье западного Ямала. Исследования там начали проводить только в этом году, так что результаты будут несколько позже.

Второй блок – наблюдение за аэрозолями, включая черный углерод, на острове Белый в Карском море, где работает аэрозольный комплекс.

— У нас в Арктической зоне, — пояснил Владимир Слободян, — основной перенос черного углерода происходит от загрязнителей из Западной и Северной Европы. Свой вклад вносят и сибирские лесные пожары, которые случаются каждый год. На третьем месте – газовые факелы на месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

— Насколько вообще хорошо изучена Арктика? — последовал еще один вопрос.

Недостаточно, особенно Западный сектор и особенно все, что касается акватории северных морей. Ученые используют полярные дрейфующие станции, спутники и судовые наблюдения. Еще один путь – компьютерное моделирование, которое может предсказать ситуацию на много лет вперед. Но оно тоже должно базироваться на данных полевых исследований.

— Наука о морях и океанах вообще очень дорогая. И без помощи бизнеса с исследованиями в нашем обширном секторе Арктики просто не справиться, — резюмировал Сергей Добролюбов.

Физика – как в бокале с шампанским

Не могли журналисты не поинтересоваться и последствиями утечки газа, которая произошла на газопроводе «Северный поток». Что будет, если подобное ЧП случится в Арктике?

— С точки зрения мореплавания такие выходы огромных пузырей газа очень вредны. Там физика – как в бокале с шампанским. В этой многофазной жидкости резко изменяется плотность. А суда уравновешены по ватерлинии для определенной плотности воды. Если она меньше, судно погружается. Поэтому и ввели пятимильную запретную зону для мореплавания, — пояснил Сергей Добролюбов.

— В Арктике таких морских трубопроводов не так много. Самый известный – переход газопровода Бованенково-Ухта через Байдарацкую губу. Там проложено три нитки. И там действительно есть проблемы с его безопасностью. Потому что условия строительства очень сложные. И, к сожалению, пока качество строительства оставляет желать лучшего, — добавил Владимир Слободян.

Что касается экологии, уточнили ученые, то аварии на газопроводах, конечно, вредят биоте. Но эффект, к счастью, не столь значимый, как при аварии на нефтепроводе. Потому что, как и было точно подмечено при сравнении ситуации с бокалом шампанского, пузырьки газа уходят в атмосферу.

— Если бы это был нефтепровод, катастрофа была бы чудовищной, — уточнил Николай Шабалин. — Потому что нефть первым делом разливается по поверхности воды, прекращает весь газообмен между воздухом и морской средой. После чего постепенно эмульгирует, образуя пузыри, которые плавают в толще воды и поражают все на свете. Потом они падают на дно и убивают все подряд. Газовое загрязнение не так страшно.