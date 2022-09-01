Танго танцуют вдвоем

Сложная геополитическая обстановка значительно осложнила международное научное сотрудничество. Из-за деструктивной позиции правительств западных стран заморожены многие важные проекты. Однако ученые во всем мире осознают потребность сохранения связей внутри научного сообщества.

О поиске альтернатив и новых подходов к такому сотрудничеству на Севере в период председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Выстроить конструктивный диалог

— Невозможно решить глобальные мировые вызовы и проблемы в одиночку. В связи с этим мы выдвинули инициативу создания движения «Ученые за дальнейшее укрепление международного сотрудничества». Основная цель – выстроить конструктивный, уважительный и взаимовыгодный диалог со всеми заинтересованными участниками процесса международного научного сотрудничества. В том числе со странами-наблюдателями в Арктическом совете и странами БРИКС, — сообщил ректор Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Валерий Михеев.

С началом нашей спецоперации на Украине, уточнил чрезвычайный и полномочный посол, вице-президент Ассоциации полярников России (АСПОЛ), заместитель директора Центра исследований Арктики и климата РГГМУ Антон Васильев, мы живем в новой геополитической реальности. Наши арктические соседи приостановили деятельность совета с участием нашей страны, а также все контакты с нашими научными институтами и исследовательскими центрами. В то же время они признают, что без России, а это почти половина всей Арктики, арктические научные исследования ущербны.

— Последствия изменения климата и развитие технологий создают много новых вызовов и проблем, которые имеют региональное и глобальное значение и которые мы должны анализировать и понимать. И делать это лучше и эффективнее, сотрудничая друг с другом, — отметил Антон Васильев. — В прошлом году мы отметили 25-летие Арктического совета как одного из наиболее успешных международных форумов в мире.

Многие западные ученые призывают возобновить сотрудничество, уточнил он, но вынуждены подчиняться рекомендациям своих правительств. Однако прямые научные контакты не ограничиваются.

Наука должна быть вне политики

Антон Васильев выделил три возможных направления для продолжения научных исследований в Арктике в нынешних непростых условиях.

Первое: активизировать межрегиональное сотрудничество внутри России. Тут, как говорится, нам никто не указ. Второе: активизировать сотрудничество с дружественными государствами – членами БРИКС и странами Ближнего Востока. Они также проявляют интерес к Крайнему Северу планеты. И третье: восстановить прямые связи с заинтересованными учеными из стран – соседей по Арктике.

Танго, как образно выразился Васильев, танцуют вдвоем. Поэтому он надеется, что инициативу поддержат ученые из других стран.

— Ко мне уже обратились коллеги из Норвегии с предложением сотрудничать напрямую, в первую очередь думая о будущем Арктики, — сообщил директор представительства РГГМУ в Москве Андрей Брыксенков.

— Год назад я был назначен специальным представителем российского председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов, — взял слово заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев. — Я много лет работал в Арктическом совете. Практически каждый проект, который реализуется в рамках его работы, содержит вопросы, имеющие прямое отношение к коренным народам. Это касается охраны окружающей среды, изменений климата, социально-экономического развития территорий. Поэтому мы поддерживаем инициативу по продолжению сотрудничества. Вопросы коренных народов и научные исследования должны быть вне политики. От санкций будут страдать жители Арктики.