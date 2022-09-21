Ставка на стабильность

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 процента) до 7,5 процентов годовых. Итоги заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) прокомментировала на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— С этим уровнем ключевой ставки мы считаем, что находимся в зоне нейтральной ДКП. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, — подчеркнула глава Центробанка.

Структурная перестройка экономики, считает Банк России, будет сопровождаться ускорением роста цен. Это важное обстоятельство, на основе которого Центробанк прогнозирует на будущий год инфляцию выше цели в 4 процента.

В 2023 году инфляция составит 5–7 процентов. Вернуть ее к 4 процентам планируется в 2024 году. Ну а в году нынешнем рост цент согласно прогнозу составит 11–13 процентов.

— Нас беспокоит, что, несмотря на несколько месяцев снижения общего уровня цен, инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне и даже немного выросли. Такого не наблюдалось в прежние периоды замедления инфляции, например, в 2019 году, — отметила Эльвира Набиуллина.

Теперь об экономике в целом. Ситуация, подчеркнула глава ЦБ, складывается лучше ожиданий. Снижение ВВП во втором квартале близко к прогнозному. При этом есть признаки, что в третьем квартале ситуация развивается более позитивно, хотя по-прежнему остается очень неоднородной по секторам и регионам.

Сложнее всего положение дел в угольной, металлургической и лесопромышленной отраслях. Искусственные ограничения на поставки из-за введенных санкций существенно затрудняют работу этих компаний.

— Продажа товаров на Запад сильно сократилась, а где-то и вообще стала невозможна. Переориентирование на Восток требует существенного наращивания инфраструктуры, и это займет определенное время, — прокомментировала ситуацию Эльвира Набиуллина.

В то же время адаптация компаний-импортеров, продолжила она, идет достаточно активно. Импортеры бытовой техники и электроники смогли быстро восстановить поставки за счет смены производителей и параллельного импорта. Строительной отрасли также удалось наладить поставки по многим позициям, а сельскохозяйственные предприятия нашли новых поставщиков семян.

Коснулась глава Центробанка и рынка труда. Ситуация, сообщила Эльвира Набиуллина, остается достаточно стабильной. Неполная занятость применяется компаниями в последние месяцы немного реже. Спрос на труд сохраняется на устойчивом уровне, хотя его структура и меняется. Например, компании завозят новое оборудование, а значит, им требуются специалисты, которые умеют на нем работать, прошли переобучение, например.

И о банковской системе. Денежно-кредитные условия, по оценке ЦБ, сейчас в целом нейтральные. Открытые весной по высоким ставкам краткосрочные депозиты населения перетекли на текущие счета и более долгосрочные вклады.

Спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается. Корпоративное кредитование растет высокими темпами. В розничном сегменте увеличение спроса обеспечено в основном ипотекой.