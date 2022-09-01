Спросят про здоровье

С 7 сентября по 4 октября в Мурманской области, как и во всех регионах России, пройдет выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

С 2019 года это мероприятие стало ежегодным. Оно помогает оценить приверженность населения нашей страны здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки и физическую активность граждан. Согласно итогам прошлого года, половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили свое здоровье как очень хорошее и хорошее.

В Мурманской области этот показатель составил 51 процент. Еще 39 процентов северян назвали свое здоровье удовлетворительным. Плохим и очень плохим – 10 процентов. При этом 18 процентов респондентов-мужчин и 20 процентов – женщин самостоятельно занимались спортом. В организованной форме делали это 14 и 9 процентов соответственно.

И еще: 38 процентов опрошенных в нашем регионе мужчин и 60 процентов женщин пользовались очками или контактными линзами. В целом по России этот показатель составил 41 и 57 процентов соответственно.

Но вернемся к предстоящему обследованию. В этом году по всей стране им будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 459. Опрос проведут интервьюеры, имеющие при себе удостоверения Федеральной службы государственной статистики, действительные при наличии паспортов.

Сведения будут заноситься в планшетные компьютеры со слов респондентов, предъявлять какие-либо документы не потребуется. Предусмотрены вопросники для взрослых, детей и в целом для домохозяйств, предложены возможные варианты формулировок ответов на вопросы.

Наряду с общими сведениями (пол, возраст, образование, семейное положение) статистики поинтересуются наличием заболеваний, пищевыми привычками, повседневной физической активностью, поведенческими факторами риска и попросят оценить состояние своего здоровья. Для детей и подростков перечень вопросов короче: о состоянии здоровья, питании и физической активности.

— Особенностью наблюдения является проведение антропометрических измерений респондента – роста, веса и артериального давления. Результаты измерений будут занесены интервьюерами в соответствующие поля вопросников, — сообщила начальник отдела статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и инноваций Мурманскстата Марина Мухаева.

Для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки опросы будут проводиться с использованием индивидуальных средств защиты. Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата – по России в целом и ее субъектам, а также по отдельным социально-демографическим группам в разрезе городского и сельского населения.

Его результаты помогут оценить эффективность реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Полученные данные также будут использованы при разработке дальнейших мер демографической и социальной политики.

Мурманскстат просит северян ответить на вопросы анкет и гарантирует конфиденциальность полученных сведений.