экология

Сахалин уходит в ноль

23 сентября 2022 /

Несмотря на сложную международную обстановку, заявленные нашей страной цели климатической политики сохраняются. Одним из ключевых событий здесь является Сахалинский эксперимент.

К концу 2025 года Сахалинская область хочет достичь углеродной нейтральности. Антропогенные выбросы парниковых газов в регионе должны стать меньше или равны поглотительной способности местных экосистем.

Вообще говоря, подобные усилия – это заказ государства? Или «зеленая» повестка выгодна самому бизнесу?

Ответить на эти вопросы взялись участники вебинара. Под эгидой Минэкономразвития РФ он прошел на площадке Центра стратегических разработок.

— Климатические проекты остаются актуальной темой для России. Это прежде всего заказ общества, заказ бизнеса на то, чтобы соответствовать не только международным стандартам и желанию продавать свою продукцию. Это, прежде всего, экологическая, социальная повестка, то есть желание людей жить в хороших городах, с хорошим климатом. И мы продолжаем эту работу и не сдвигаем, если говорить государственным языком, ничего «вправо», идем по тем же самым направлениям, — сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Сахалинский проект, подтвердил он, запускается. По времени ничего не сдвигается. Сахалин – остров с закрытой экосистемой. Поэтому этот регион идеально подходит для эксперимента. На лучших международных стандартах создается необходимая инфраструктура.

Остается в силе и международная повестка по климату. Но прежде всего – это задача, которую нужно решать внутри страны. Есть план, есть понимание по каждой отрасли промышленности, как достигнуть поставленных целей.

Государство должно поддержать инфраструктуру и обеспечить необходимую законодательную базу. Бизнесу это нужно для конкурентоспособности при предстоящем переходе на безуглеродные источники энергии.

Причем, как отметила первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк, страны Азиатско-Тихоокеанского региона так же внимательно относятся к климатической повестке, как и Запад. Так что переориентация сбыта продукции на страны АТР ничего не изменит.

Что касается возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то, подчеркнул Илья Торосов, нужно учитывать не их заявленную (читай – потенциальную) мощность, а реальную. А то не будет ветра и ветряки остановятся…

Глобальная климатическая повестка не изменилась, подтвердил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Отдельная тема – лесоклиматические проекты.

— Перспективы лесоклиматических проектов в России есть, — прокомментировал он — но только в том случае, если они экологически и социально безупречны. Важно, чтобы компании не только снижали выбросы, но занимались адаптацией к климатическим изменениям. При этом такая работа эффективна, если бизнес учитывает изменения климата не только в части своей инфраструктуры, но помогает адаптироваться к изменениям климата людям, проживающим в регионе присутствия компании, и ведет природоохранные проекты с учетом процессов глобального потепления.

К шестидесятым – семидесятым годам, напомнил Алексей Кокорин, большинство стран дали обещание достигнуть углеродной нейтральности – баланса между выбросами СО2 и поглощением парниковых газов. Причем каждый должен достигнуть этого на своей территории. Так что промышленно развитым странам сделать это будет сложнее. Но такие планы приняты.

Вам также может понравиться

За ушко да на солнышко.

28 августа 2017

Неравнодушные к природе.

28 декабря 2018

Мерзлота оказалась не вечной…

1 июня 2021