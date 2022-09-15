Пингвины здесь не живут!

Научные экспедиции, просветительская и образовательная деятельность – все это нацпарк «Русская Арктика». О текущей работе рассказал его директор Александр Кирилов. Встреча прошла в пресс-центре «Россия сегодня».

Главных направлений в работе Александр Георгиевич выделил на сегодня два.

— Первое – продолжение научной деятельности, потому что все горизонтальные связи с учеными из соседних стран, Норвежским полярным институтом, например, сейчас разорваны. Поэтому необходимо уделить внимание исследованием на территории самого парка, — подчеркнул директор.

Второе направление – развитие туризма. Если в 2019 году «Русскую Арктику» посетили более 1300 туристов, то в этом – только 130. Иностранные гости по понятным причинам (сначала пандемия, теперь санкции) сегодня к нам не ездят, так что надо привлекать отечественных туристов. И в любом случае – необходимо развивать транспортную доступность. Ведь сейчас добраться до приполярных архипелагов совсем не просто. Да и прямо скажем – недешево.

Какие же научные проекты реализуются сейчас в «Русской Арктике»?

— Недавно мы закончили крупный совместный проект с компанией «Роснефть». В ходе работы мы изучали динамику загрязнения нефтепродуктами арктических почв. Получили довольно интересные результаты. В том числе открыли бактерии, которые разлагают нефтепродукты в случае их разлива. Проект завершен, но его можно продолжить уже в более практическом русле, — рассказал Александр Кирилов.

Активно идет сотрудничество и с Русским географическим обществом. На территории парка проводятся совместные экспедиции. При грантовой поддержке РГО снят документальный фильм «Я – белый медведь».

— Это большая многогранная работа, которая, я надеюсь, продолжится в будущем, — отметил директор.

Наша справка «Русская Арктика» – крупнейший в нашей стране национальный парк. В его территорию входит архипелаг Земля Франца-Иосифа, северная часть архипелага Новая Земля и прилегающие морские акватории. Здесь располагаются птичьи базары кайры и гаги и лежбища моржей, обитают белые медведи, песцы, нерпы, гренландские киты и тюлени. Растительность представлена некоторыми видами мхов, лишайников и небольшим количеством цветковых.

Думают ученые и о будущем поколении. Нацпарк принял активное участие в проекте «Каникулы в Арктике». В Архангельске собрали ребят на базе визит-центра нацпарка, перед ними выступили ведущие исследователи.

Еще один уникальный образовательный проект – «Арктиковедение», инициатором которого выступила «Русская Арктика».

— Но мы поняли, что нам нужна методическая помощь и обратились в министерство образования Архангельской области, где совместно с их специалистами и профессиональной учительской аудиторией начали разработку этого проекта, — рассказал Александр Кирилов.

Уже издана «Арктическая азбука» – это первый этап. Также подготовлены все дидактические материалы для учителей, разработана программа курса для 1–4 классов. В дальнейших планах подготовить учебник за каждый класс с 5-го по 8-й.

— Летом родилась идея охватить проектом и дошкольные учреждения. Программа сейчас разрабатывается, — сообщил директор.

Курс «Арктиковедение» рассказывает об истории, географии и биологии северного края. Он не подменяет, а дополняет школьные учебники по соответствующим предметам.

Сегодня – это региональный образовательный компонент в Архангельской области. Но в перспективе разработчики хотели бы распространить проект и на другие регионы. Ведь Арктическая зона составляет значительную часть территории нашей страны. И школьники из более южных областей практически ничего о ней не знают. Этот пробел и призвано ликвидировать «Арктиковедение». Чтобы на детских рисунках обитающие в Антарктике пингвины не обнимались с белыми медведями.