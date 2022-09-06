Не дожидаясь норматива

К 1 сентября область была готова к началу отопительного сезона. Как и в прошлом году, власти не дожидались нормативных значений температуры, чтобы подать в дома тепло.

Приведут дворы в порядок

Сначала подключили объекты соцкультбыта, а затем и жилфонд. Из 770 объектов социальной сферы, сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, подключен к теплу 761. На остальных еще ведутся ремонтные работы. Из 6581 многоквартирного дома подключено 5640.

На дорогах области продолжается ремонтная кампания. Она, напомнила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также субсидии, выделенной муниципальным образованием из регионального дорожного фонда

По нацпроекту предстоит отремонтировать 20 объектов – 16 дорог и 4 моста. Уже завершены 8 и 2 из них соответственно. Ремонт ряда объектов является переходящим на следующий год. В агломерации «Мурманская» будет отремонтирован 31 объект – 29 в областном центре и 2 в Коле. Работы ведутся.

В муниципальных образованиях отремонтируют 102 улицы.

— Полностью завершена дорожная кампания на 63 улицах в 19 муниципальных образованиях. В высокой степени готовности еще 24 объекта, — сообщила Юлия Полиэктова.

Кроме того, в порядок приведут дворы 232 многоквартирных домов. В 26 муниципальных образованиях они должны быть отремонтированы в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Средний показатель готовности, сообщила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, составляет 82 процента. При этом 83 объекта уже готовы.

Также ведется благоустройство 12 общественных территорий в 10 муниципалитетах. Средний показатель готовности составляет 60 процентов.

Продолжается реализация 4 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года. Это проспект Советский в Коле, городская площадь в Заозерске, бульвар Северное Сияние в Полярных Зорях и один из микрорайонов в Кировске.

Предстоит установить 69 детских и спортивных игровых комплексов, 36 из которых уже завершено.

Молодежный фестиваль на набережной

Мурманская область получит 15 машин скорой помощи и 9 школьных автобусов. Соответствующее постановление, сообщил губернатор Андрей Чибис, подписал глава правительства Михаил Мишустин.

— C 2019 года мы обновили медицинский автопарк. При поддержке федерального правительства, дополнительных инвестиций из регионального бюджета и помощи компаний-партнеров на линию вышла 121 единица транспорта. В рамках рабочих поездок, бесед с фельдшерами и врачами скорой помощи выяснилось, что в пандемию увеличился пробег, следовательно, и уровень фактического износа. Напомню, что в Мурманской области на линию выходят машины скорой помощи не старше пяти лет, — отметил губернатор.

Глава региона также сообщил, что с 2019 года за счет федерального и регионального бюджетов было приобретено 46 школьных автобусов.

11 сентября на Поморской набережной в Коле пройдет осенняя версия Фестиваля молодежных субкультур. В программе – соревнования по экстремальным видам спорта. Юные заполярные райдеры продемонстрируют трюки на самокатах и скейтбордах, покажут мастерство катания на велосипедах.

— Мероприятие должно пройти ярко, очень интересно, всех на него приглашаю, — отметил Андрей Чибис.

Кстати, сама Поморская набережная, уточнил губернатор, вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года.

В Оленегорске открылась модельная библиотека. Это, напомнил глава региона, уже второе подобное учреждение культуры в городе. А всего в области отрыто 13 современных модельных библиотек.

Также набор школьников на новый учебный год проводит в Мурманске Лицей Академии Яндекса. Его площадки расположены в ЦУР и МАГУ. За два года ребят бесплатно научат программировать. Отбор пройдет 11 сентября, а с октября они приступят к обучению.

Губернатор Андрей Чибис также выразил благодарность нашим десантникам – пожарным, которые вернулись после успешного выполнения поставленных задач в Республике Коми.

— Мы второй год у нас в области проходим без критически опасных ситуаций в плане пожаров, поэтому второй год помогаем нашим соседям, в прошлом году – Карелии, в этом – Коми, — отметил глава региона.