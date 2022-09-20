К теплу подключены

Все 6580 многоквартирных домов отапливаются и имеют паспорта готовности. О начале прохождения зимнего сезона доложил на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Работа по-прежнему рядом

Имеются, отметил он, случаи, когда тепла нет по отдельным стоякам. Причина, как правило, кроется в отсутствии доступа к пустующим квартирам. Но вопросы решаются. Число обращений с жалобами на холодные батареи снижается. Их пик в этом сезоне, подчеркнул вице-губернатор, пройден на неделю раньше по сравнению с прошлыми годами.

К отоплению также подключено 792 из 793 объектов социальной сферы региона. Без тепла остается кинотеатр в Кандалакше, где идет капитальный ремонт.

До конца года продлевается в Мурманской области возможность устроиться на временные работы в рамках проекта «Работа рядом». Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул, что проект стал очень востребованным среди северян. Кроме того, в свободное от учебы время устроиться на временные работы могут и несовершеннолетние.

— С апреля по конец августа было трудоустроено свыше 7 тысяч человек, среди которых подростки и студенты. Заработная плата за участие в таких работах устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время. Это гибкий график и достойная зарплата, особенно для молодых ребят, которые на каникулах, — отметил губернатор.

Из резервного фонда Мурманской области на продление сроков реализации проекта будет выделено дополнительно более 18 миллионов рублей. Северяне могут заработать, помогая в благоустройстве территорий городов и пригородных зон, на подсобных работах в детских садах, школах и библиотеках.

На оперативном совещании также подвели промежуточные итоги модернизации учреждений культуры. В этом году, сообщил губернатор Андрей Чибис, на эти цели выделено более миллиарда рублей. Это на 70 процентов больше, чем годом ранее.

За время реализации национального проекта открыто 9 виртуальных залов, 16 модельных библиотек (к концу года их будет уже 19), завершается капремонт детской школы искусств в Ковдоре и культурно-досугового центра в Зареченске. Укреплена материально-техническая база более чем 50 учреждений культуры по всей области.

В лидеры – по конкурсу

Стартует прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Севера». Впервые проект был реализован в 2019 году. Его цель – формирование резерва управленческих кадров нашего региона.

— Принять участие в нем могут граждане от 25 лет, чтобы претендовать на работу в самых разных сферах – от энергетики и ЖКХ до информационных технологий, — напомнил губернатор Андрей Чибис.

Основные требование к кандидатам, уточнила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, – российское гражданство, высшее образование, опыт работы на руководящей должности не менее двух лет, возраст от 25 до 50 лет.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Сначала – прием документов, затем тестирование в дистанционном и очном форматах. На третьем этапе, который состоится в декабре, финалистов ждет индивидуальное собеседование.

— С финалистами беседу буду проводить лично, — пообещал глава региона.

Также в Мурманской области продолжается прием заявок на присуждение именных стипендий губернатора. 125 победителей получат по 37 тысяч рублей. Плюс 6 стипендий «Олимп» размере 100 тысяч каждая. Об этом напомнил в своем докладе председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко.

Новой формой поддержки станет специальная стипендии для активной молодежи. 15 тысяч рублей в месяц в течение года за высокие результаты в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной или общественно-полезной деятельности будут получать сто молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Учитывая возрастную вилку, претендовать на стипендию могут не только школьники и студенты, но и работающая молодежь

— Я прошу очень щепетильно подойти к отбору, чтобы поощрять самых активных, неравнодушных ребят, — сказал губернатор.

Молодежную тему продолжил доклад министра образования и науки Дианы Кузнецовой, посвященный профориентации учащихся. В регионе, сообщила она, действуют 10 мини-технопарков «КвантоЛаб» и 156 образовательных пространств, преобразованных в рамках проекта «Арктик скулс».

Более 11 тысяч юных северян охвачено Всероссийским проектом «Билет в будущее». Свыше 6 тысяч ребят осваивают программы профессионального образования при участии градообразующих и иных социальных партнеров. Речь о так называемых профильных классах. Из последних направлений – психолого-педагогическое и кораблестроительное. Кадетское образование получают более 1700 школьников региона.