Одним гектар, другим амнистия

Год назад был дан старт государственной программе «Гектар Арктики». Благодаря ей каждый гражданин России имеет право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ).

При этом Мурманская область входит в число лидеров в стране по объему предоставленной под программу территории – 5 процентов площади региона.

Как идет реализация программы, рассказала министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина. Она также ответила на вопросы северян, касающиеся так называемой гаражной амнистии и предоставления земельных участков. Прямой эфир министра прошел в рамках проекта «Объясняем.РФ».

— Сколько людей уже получили свой гектар в Арктике?

— Обратились более четырех тысяч человек. Уже получено более двух тысяч земельных участков. Еще около 600 сейчас находятся на оформлении, — сообщила Виктория Минкина. — Программа не имеет пока срока реализации. Так что граждане могут обращаться.

— Почему нет участков в Кировске и Мончегорске?

Кировск, уточнила министр, – территория опережающего развития, такие земли, как и земли Минобороны, например, исключаются из программы. А в Мончегорске участки были, но закончились.

— Планируется ли расширять территорию для предоставления участков по программе?

Пока расширять ее не планируется. Но, посоветовала Виктория Минкина, если планируется использовать участок в коммерческих целях, можно зарегистрироваться резидентом АЗРФ и получить землю уже в рамках этого преференциального режима.

— Действует ли до сих пор гаражная амнистия?

Да, подтвердила Виктория Минкина, она действует до 2026 года. Раньше, если документы на тот же гараж были человеком утеряны, узаконить свое право на него можно было только через суд. Сейчас эта процедура значительно упрощена, требуется меньше документов. Однако, если гараж не стоит на кадастровом учете, эту процедуру придется пройти в любом случае, оформив сам объект и земельный участок под ним должным образом.

— Как вообще получить земельный участок, куда для этого нужно обращаться?

— Существует одна точка входа – министерство имущественных отношений и наше подведомственное учреждение ГОКУ «Центр Технической инвентаризации», — сообщила Виктория Минкина.

Нужно понять и статус участка. Если он имеет кадастровый номер, уточнила министр, можно обратиться за предоставлением. Если участка нет на кадастровой карте, его можно сформировать самостоятельно или обратиться к кадастровому инженеру.

При этом льготные категории граждан получают участки без торгов – многодетные семьи, например, или инвалиды 1 и 2 групп. Есть особенности и с точки зрения цели использования участка. И еще нюанс – участок можно получить в собственность, а можно взять его в аренду. В общем, каждый случай индивидуален, так что лучше сначала проконсультироваться со специалистами.

— Как будет благоустраиваться земля под мостом через Кольский залив в Мурманске?

Увы, это территория повышенной опасности – мост, железная дорога, так что освоить ее нельзя. Это было бы нарушением законодательства. А вот территории дальше, ближе к центру города, где раньше был вещевой рынок, планируют благоустраивать.