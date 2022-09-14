Где родился — там и отдохнул

С июня по август в Мурманской области отдохнули около 127 тысяч туристов. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года.

В масштабах всей страны итоги летнего сезона представители индустрии гостеприимства подвели на пресс-конференции, организованной информационным агентством ТАСС. В нынешних условиях речь в основном шла о внутреннем туризме. Каковы же главные тенденции прошедшего лета?

Закрытие аэропортов на юге страны увеличило число путешествующих на железнодорожном и личном автотранспорте.

— Цифры по автомобильному туризму вообще превзошли все ожидания, — отметил президент общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. — Число автотуристов в целом по стране увеличилось процентов на тридцать. А местами, если мы говорим, например, о Крыме, то и до пятидесяти процентов. Это требует другую туристическую инфраструктуру. Турист стал мобильным, он стал оставаться на одном месте не более, чем на два-три дня. И индустрия гостеприимства подстраивается под эту ситуацию.

Ощутимо растет спрос на событийный туризм – всевозможные фестивали и другие массовые мероприятия. Популярны горнолыжные и экологические туры.

— Мы в целом вышли на допандемийный уровень и даже процентов на пять-десять больше. А особенность последнего времени – диверсификация турпотоков по регионам, — сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Скажем, в пятерку лидеров прочно вошел Северный Кавказ. Но россияне открывают для себя и другие регионы страны, которые раньше не рассматривались как туристические. В три раза увеличилось число пеших туристов – более 150 тысяч человек.

С начала года в Сочи отдохнули 5,3 миллиона человек, на остальной территории Краснодарского края – 11,2 миллиона. В Санкт-Петербурге за восемь месяцев побывало 5,5 миллиона гостей (рост почти в тридцать процентов по сравнению с прошлым годом).

В результате последних событий, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Сирченко, произошло развитие чартерных авиаперевозок внутри страны. До пандемии и последовавших затем визовых и иных ограничений их практически не было.

— Российский туризм не просто выстоял, он активно развивается. И мы говорим сегодня об успешных итогах этого года. В два с половиной раза возросла доля внутреннего туризма по сравнению даже с прошлым годом. Россияне открыли для себя многие сокровища в нашей стране, о которых они раньше и не догадывались, — резюмировал Александр Сирченко.

А вот за границей отдохнули всего 3,5 миллиона россиян. Цифры по выездному туризму не достигли даже 50 процентов от доковидного уровня. Было представлено около двух десятков направлений. Но свыше 60 процентов турпотока из России приняла Турция (2,1 миллиона человек). За ней следует Абхазия (800 тысяч). Россияне также выезжали в Белоруссию, Армению, Узбекистан и Казахстан.

Что касается въездного туризма, то он, констатировали участники пресс-конференции, практически сошел на нет. Около пяти процентов от допандемийного уровня, даже меньше, чем годом ранее. Тут, конечно, больше всего пострадала столица, куда раньше наиболее активно приезжали иностранцы. Впрочем, московский турбизнес, похоже, справился с проблемой.

— Туроператоры столицы вынуждены были переориентироваться на внутренний туризм. И это удалось. Гостиницы заполняются, — отметила генеральный директор Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул» Татьяна Козловская.