Газовая удавка

Упорствующая в своих санкциях Европа рискует замерзнуть. Выводы западных аналитиков: сокращение поставок российского газа имеет для Запада самые негативные последствия.

Если зима окажется холодной

— Кажется все более вероятным, что Европа столкнется с рядом незавидных вариантов – от отключения электроэнергии в промышленности до веерных отключений для потребителей, — говорится в отчете, подготовленном занимающейся энергетическими исследованиями и бизнес-аналитикой международной компанией Rystad Energy.

Rystad Energy – независимая компания, занимающаяся энергетическими исследованиями и бизнес-аналитикой. Продукты и услуги компании охватывают глобальные и региональные отрасли добычи, нефтесервиса и возобновляемых источников энергии. Они предназначенные для аналитиков, менеджеров и руководителей. Штаб-квартира Rystad Energy расположена в Осло, Норвегия.

Цены на электроэнергию по всей Западной Европе выросли до беспрецедентного уровня: выше 600 евро за мегаватт-час в Германии и выше 700 евро – во Франции. При этом пиковые всплески достигали 1500 евро за мегаватт-час.

Причиной этих колебаний является волатильность цен на газовом рынке. Когда Россия приостановила экспорт газа по «Северному потоку-1», появился риск еще более высоких цен в зимние месяцы.

Однако, говорится в исследовании, исторически высокие цены на газ до сих пор не привели к значительному сокращению спроса со стороны энергетического сектора. Это означает, что могут потребоваться более жесткие меры.

Государства-члены ЕС уже обязались добровольно сократить свои потребности в газе на 15 процентов с августа нынешнего по март следующего года в случае перебоев с поставками. Если зима окажется очень холодной, все может закончиться нормированием электроэнергии и ее отключениями.

Хотели как лучше…

Несмотря на все усилия европейских энергетиков снизить зависимость от газа, его доля в энергобалансе только возросла. В общем, хотели, как лучше, да не вышло. Дело в том, что производство электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях в ЕС сократилось на 14 и 25 процентов в годовом исчислении соответственно, что привело к отключению электросети на 110 тераватт-часов. Это было компенсировано увеличением производства энергии за счет ветра, газа и угля.

В целом выработка электроэнергии на газе выросла на 6 процентов в годовом исчислении и достигла 39,1 тераватт-часа в июле. К концу года, говорится в прогнозе Rystad Energy, ситуация станет еще более сложной, поскольку сезонный спрос на электроэнергию увеличится. Так, потребление электроэнергии в декабре обычно на четверть выше, чем в июле.

— Предстоящая зима, несомненно, будет самой сложной в Европе за последние десятилетия. Если спрос на газ необходимо сократить, мы ожидаем, что проблемы с электроснабжением возникнут в уже этом месяце и усугубятся в 2023 году, — отметил глава отдела энергетики Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

В первой половине прошлого года Россия экспортировала в Западную Европу около 350 миллионов кубометров природного газа в сутки по своим основным экспортным маршрутам. В последнее время объемы поставок упали ниже 40 миллионов кубов, что на 89 процентов меньше, чем в прошлом году. Большая часть этого снижения стала результатом остановки «Северного потока-1», связанной с техническими и политическими проблемами. Потоки через Польшу и Украину также снижаются.

Солнце и ветер проблем не решат

В этом году производство электроэнергии на ГЭС и АЭС, как уже было сказано выше, резко сократилось. Уровень воды в реках Европы обычно достигает своего максимума между вторым и третьим кварталами года. А это означает, что водохранилища вряд ли, учитывая низкий уровень осадков этим летом, восстановятся до наступления зимы. Поэтому ожидается, что выработка гидроэлектроэнергии останется низкой в течение следующих шести месяцев.

Не менее мрачными представлены в исследовании и перспективы атомной энергетики. Французская EDF пытается вновь ввести в эксплуатацию находящиеся на техническом обслуживании ядерные реакторы. Однако даты их перезапуска все еще неизвестны, поэтому можно ожидать, что на ближайшее время уровень атомной генерации останется низким.

Правда, возросла выработка электричества за счет энергии солнца и ветра – на 25 и 14 процентов соответственно.

Увеличение выработки электроэнергии за счет солнечной и ветровой энергии, а также угля, говорится в исследовании, при сокращении гидро- и атомной генерации покроет сокращение поставок газа лишь частично. А это означает, что потребуются дополнительные меры.

— Наш анализ показывает, что баланс выработки электроэнергии в Европе находится под серьезной угрозой в сценарии, когда поставки газа значительно сокращаются, поскольку нет большой гибкости для значительного увеличения поставок из других источников, — резюмирует Rystad Energy. — На сегодня газ является наиболее гибким источником энергии в Европе, помогая сбалансировать спрос и предложение. Например, в периоды с большими колебаниями солнечной и ветровой генерации. Было бы непросто получить такую гибкость из других источников, таких как ядерная энергия или уголь.