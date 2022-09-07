Быстрее, надежнее, эффективнее

Первая очередь завода по производству сжиженного природного газа для проекта «Арктик СПГ 2» будет отбуксирована по Севморпути из Белокаменки в Обскую губу в августе будущего года.

Об этом заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов сообщил на VII Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке.

Не догонять, а опережать

Развитию Севморпути на форуме посвящено сразу несколько мероприятий. Одно из них – первое заседание Совета участников судоходства по СМП.

Утвержден комплексный план развития Севморпути на период до 2035 года. Объем инвестиций впечатляет – без малого 2 триллиона рублей.

— Реализация многих проектов в Арктике зависит от успешной работы этой транспортной магистрали. В текущих условиях ее значение только возрастает, — отметил председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

Объемы перевозок в Арктике растут. От советских рекордов в 6 миллионов тонн в год мы перешли к десяткам миллионов. На повестке – сотни.

На современном этапе требуется постоянная координация между грузоотправителями, судоходными компаниями и государством. Чтобы объединить усилия по обеспечению безопасности, коммерческой привлекательности и устойчивой навигации по СМП, и был создан Совет.

В фокусе его внимания – выработка оптимальных механизмов по управлению арктическим судоходством, развитие международного сотрудничества в области использования Севморпути, включая международное транзитное судоходства, а также вопросы ледокольного обеспечения инвестиционных проектов в Арктике и повышения качества ледовых прогнозов.

— Каждый год ставятся рекорды перевозок грузов по Севморпути, — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. — Но его развитие идет догоняющим образом. Бизнес вкладывает деньги опережающими темпами. Компании инвестируют триллионы рублей. Эти деньги вкладываются в проекты, чья долгосрочная логистическая модель всецело зависит от круглогодичной навигации по Севморпути. Так что мы не имеем право здесь споткнуться.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выделил несколько задач для обеспечения устойчивого функционирования арктической магистрали: развитие атомного ледокольного флота и судостроения в целом, а также вопросы организации морского движения в акватории СМП, включая максимальную цифровизацию всех услуг. До 2035 года, по самым скромным оценкам, для реализации здесь судоходства потребуется 75–80 судов ледового класса, отметил глава Росатома.

У Мурманской области – особая роль

Компания «Новатэк», напомнил Евгений Амбросов, все последние годы обеспечивала самый большой приток грузопотоков в Арктике. Началось все в 2017 году с запуска проекта «Ямал СПГ». За три года, с 2018 по 2021, объем перевозок вырос с 9,1 миллиона до 20,4 миллиона тонн.

В ближайшее время будет запущен еще один крупный проект – «Арктик СПГ 2». Он будет основан на новейших технологиях, в частности – гравитационных платформах, которые производит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Первая очередь завода по производству СПГ, как уже было сказано, будет отбуксирована в Обскую губу в августе будущего года. Останется только подключить его к береговой инфраструктуре.

Ежегодный объем поставок СПГ после запуска всех трех линий проекта составит около 20 миллионов тонн. Часть из них будет переваливаться в Мурманской области. Морской перегрузочный комплекс должен быть введен в строй уже в будущем году.

Особая тема, когда мы говорим о судоходстве в Арктике, – обеспечение навигации и повышение качества прогноза ледовой обстановки. Как сообщил заместитель руководителя Росгидромета Дмитрий Зайцев, погодное ведомство делает упор на три составляющие – инфраструктуру, науку и цифровые технологии. В частности, закуплены дрейфующие метеорологические буи. До 2024 года их будет установлено 68 штук. Орбитальную группировку пополнят еще 4 спутника. Развивается и программное обеспечение для обработки полученной информации.

В рамках форума также прошла сессия «СМП: быстрее, надежнее, эффективнее».

— Сегодня особое значение для нас приобретает Дальний Восток и его развитие. Но этот разворот начался не сегодня. Мы наблюдаем его в течение последних нескольких лет. И у нас есть две транспортные артерии – железная дорога на юге и Северный морской путь на севере, — подчеркнул первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Морской и железнодорожный – самые эффективные виды транспорта, напомнил спецпредставитель по вопросам развития Арктики ГК «Росатом» Владимир Панов. Раньше навигация по Севморпути длилась несколько летних месяцев. За пять лет ситуация кардинально изменилась. Сейчас уже идет речь о круглогодичной навигации не только в западном, но и восточном секторе российской Арктики. Это дает уникальной магистрали новые возможности. Ведь самое главное в логистике – устойчивость и предсказуемость.