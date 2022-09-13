Беларусь — Мурманск — транзит

Решение о перевалке белорусских грузов через порт Мурманск принято. Для этого, сообщил губернатор Андрей Чибис, планируется построить новый терминал мощностью от 5 до 7 млн т в год на западном берегу Кольского залива.

Итоги работы делегации Мурманской области в Белоруссии глава региона подвел на оперативном совещании.

В реновацию вложат 1,3 миллиарда

Стороны, отметил губернатор, договорились об увеличении поставок горно-шахтной техники, карьерных самосвалов «БелАЗ», общественного транспорта и коммунальной техники.

— Эти решения позволяют пройти сложности, вызванные уходом иностранных компаний с этого рынка, — пояснил Андрей Владимирович.

Также подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Оно, в частности, предусматривает расширение кооперации в агропроме и жилищном строительстве, а также сотрудничество вузов и развитие туризма.

Прорабатывается и вопрос прямого авиасообщения между Минском и Мурманском. Железнодорожное, напомнил губернатор, было запущено в декабре прошлого года, и маршрут пользуется спросом.

— Сейчас важно чтобы все достигнутые в Минске договоренности были исполнены, — резюмировал Андрей Чибис.

В Мурманской области продолжается реновация ЗАТО. В этом году в рамках второго этапа из областного бюджета профинансировано 79 мероприятий в 6 муниципальных образованиях на общую сумму 1 миллиард 329 миллионов рублей.

На сегодня отремонтировано 60 временно пустующих муниципальных квартир, утеплены три торца домов в Заозерске, снесено пять непригодных для жилья многоквартирных домов и проведен ремонт трех МКД в Оленегорске-2. Важно, подчеркнул Андрей Чибис, тщательно следить за качеством и сроком проведения всех работ.

Из 793 объектов социальной сферы региона к теплоснабжению подключено 788. Тепло также подано в 6575 многоквартирных домов из 6580. До 15 сентября все МКД должны получить паспорта готовности. На сегодня их уже выдано 6578. О начале отопительного сезона доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Пояснил он и имевшие место в Мурманске случаи ухудшения качества горячей и холодной воды после подачи отопления. В большинстве домов причиной стала некачественная промывка внутридомовых систем водоснабжения после их ремонта.

Турпоток возрос на треть

За лето в Мурманской области отдохнули около 127 тысяч туристов. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. Причем, если в 2919 году они приезжали на 2-3 дня, то сейчас – на 3-5 дней.

Подводя итоги летнего туристического сезона, губернатор Андрей Чибис отметил важность государственной поддержки бизнеса хорошего настроения. Так, в этом году на развитие экотуризма 5 компаний получили 4 миллиона рублей, еще 10 получили 50 миллионов на развитие придорожного сервиса.

Кроме того регион получил из федерального центра 146 миллионов на развитие туристической инфраструктуры и более 100 миллионов – на строительство модульных гостиниц.

В школах Мурманской области работает свыше 100 спортклубов. За их поддержку, напомнил глава региона, власти активно взялись еще в прошлом году. Ремонтируются спортзалы, проводится кубок губернатора. В новом учебном году педагогам, работающим в таких клубах, предусмотрена дополнительная выплата. Ее размер будет зависеть от отработанного времени. На эти цели выделено из бюджета более 11 миллионов рублей.

— Я рассчитываю, что эта мера поддержки позволит привлечь в школьные спортивные клубы еще больше активных педагогов, — отметил Андрей Чибис.

Также завершены работы по модернизации школьных пространств в рамках проекта «Арктик скулс». В частности, преобразовано 13 спортивных 19 общественных пространств, 11 столовых, 18 кабинетов и 4 теплицы. А всего по программе в этом году обновлено 100 пространств на общую сумму свыше 263 миллионов рублей.