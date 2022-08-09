За тылы не беспокойтесь!

«Каждый из наших ребят – настоящий герой, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис, говоря о встречах с бойцами подразделений Северного флота, которые участвуют в спецоперации на Украине. — Каждый заслуживает уважения и поддержки».

Мурманск и Донецк укрепляют связи

О своей поездке в Белгородскую область и Донецкую народную республику глава региона рассказал на оперативном совещании. Правительство области и предприниматели, продолжил он, оказывают нашим бойцам необходимую помощь. Очень важно обеспечить поддержку и их семьям, которые проживают на Кольском полуострове. Эта работа в регионе налажена. Но губернатор поручил внимательно посмотреть, что еще можно сделать для этих людей.

— В Донецке, — перешел к следующему пункту своей поездки Андрей Чибис, — мы договорились с главой ДНР Денисом Пушилиным, что в течение месяца сформулируем конкретные решения, чтобы выстроить дополнительные экономические связи между нашими предприятиями и предприятиями республики. Часть продукции ДНР будет полезна для нашей экономики, и надо ДНР поддержать, чтобы у них были рабочие места, загрузка предприятий, доходы.

Принято решение создать на базе областного комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области министерство региональной безопасности. Возглавит новое ведомство, сообщил губернатор Андрей Чибис, нынешний глава комитета Эрик Хисматуллин. При этом, отметил глава региона, он сохранит статус вице-губернатора.

Министерство должно способствовать усилению работы, связанной с защитой населения от ЧП техногенного и природного характера, повышению уровня противопожарной безопасности и профилактике терроризма. Новое ведомство также займется вопросами деятельности антинаркотической комиссии и всем, что касается работы аварийно-спасательных служб.

Талант поддержат материально

10 августа в Мурманской области стартует чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Он пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете. Проводится такое мероприятие впервые.

Наш край ждет более 400 гостей из 9 регионов Арктической зоны Российской Федерации. Собственно участников будет 80 человек, 14 из них представляют Мурманскую область. Соревнования пройдут по 15 компетенциям – от медицинского и социального ухода до геопространственных технологий. Завершится чемпионат 14 августа награждением победителей и призеров.

— Мы также учреждаем премию для наших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, чтобы создать ребятам дополнительную мотивацию, — сообщил Андрей Чибис.

Единовременная выплата победителям составит 200 тысяч рублей, призерам – 150 тысяч. По 150 тысяч рублей получат и педагоги-наставники. Причем, подчеркнул глава региона, выплаты коснутся и тех школьников, которые стали победителями олимпиады в 2021-22 учебном году. Таких у нас трое.

Существенно возросли, продолжил Андрей Чибис, и выплаты нашим спортсменам, добившимся высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Спортсмены смогут получить до 4 миллионов рублей, а их тренеры до 3,5 миллиона. На эти цели в этом году выделено году 52 миллиона рублей.

МФЦ объединились

О получении социальной услуги временного пребывания в стационарах социального обслуживания доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Говоря по-простому, речь о том, где можно разместить близкого человека, не способного обслуживать самого себя, на период отпуска или командировки.

В Мурманской области, отметил министр, такие услуги оказывают 12 организаций, развернуто более 2 тысяч коек. Для получения услуги необходимо заявление, медицинское заключение и ряд других справок и документов. Это довольно серьезная процедура. Многих это останавливало, когда речь шла о временном размещении близкого человека.

Поэтому было разработано положение о платной временной услуге. Для этого развернули дополнительные 30 коек. Стоимость пребывания составляет около 2 тысяч рублей в сутки, а процедура размещения значительно упрощена. В этом году, сообщил Сергей Мякишев, услугой уже воспользовались 48 человек.

С 1 июля муниципальные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) региона вошли в состав областного учреждения. О централизации работы МФЦ доложила заместитель губернатора – министр цифрового развития Александра Никипелова.

Для населения, подчеркнула она, внешне ничего не изменилось. Услуги оказываются в привычных местах. Но объединение центров позволило решить ряд внутренних задач, включая оптимизацию административного персонала, унификацию внешнего вида учреждений и перечня оказываемых ими услуг.

До реорганизации в регионе действовало 3 отделения МФЦ в областном центре, 15 муниципальных МФЦ и 6 обособленных структурных подразделений. Сейчас – 26 отделений МФЦ Мурманской области. В них работают 193 окна для приема граждан. Численность сотрудников составляет 456 человек. За 6 месяцев текущего года они оказали населению свыше 270 тысяч услуг. Также организовано выездное обслуживание в 27 населенных пунктах. За 8 месяцев принято свыше 3200 заявок на предоставление услуг.

В Мурманской области вновь стартует крабовое сафари. В прошлом году, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, было организовано 5 участков для вылова краба. Сафари продолжалось с 16 августа по 31 декабря. Пока сроки сохранены, но областные власти работают с Росрыболовством, чтобы их расширить.

В прошлом году, продолжила Кузнецова, было оформлено 1600 путевок, выловлено около 16 тысяч особей. По весу вылов составил 57 тонн из 100 тонн квоты. В нынешнем году квота сохранена. Не изменилась и стоимость путевок, которая колеблется от 800 до 1500 рублей.