Свыше 16 тысяч самозанятых

Столько северян, сообщает областноеУФНС, стали плательщиками налога на профессиональный доход. Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% — с доходов от юрлиц и ИП.

Налог на профессиональный доход платят те, кто работает сам или продает товары собственного производства и при этом не имеет наемных работников с трудовыми договорами. Например, это может быть мастер маникюра, водитель, репетитор, няня, сантехник, переводчик, дизайнер, швея, юрист или организатор мероприятий. Также налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем. Тех, кто им пользуется, условно называют самозанятыми.

На территории Мурманской области этот специальный налоговый режим действует с июля 2020 года. За прошедшие два года, уточняет пресс-служба областного управления ФНС, самозанятые сформировали почти 2,5 миллиона чеков с суммарным полученным доходом в 3 миллиарда рублей. А сумма уплаченного в бюджет налога превысила 94 миллиона рублей.

Переход на уплату налога на профессиональный доход добровольный. У налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.