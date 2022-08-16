Судостроение? Может, психология?

В этом учебном году в школах области откроется свыше 270 профильных классов, в которых сядут за парты более пяти с половиной тысяч старшеклассников.

На оперативном совещании в правительстве области об этом сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Профильные классы курируют крупные промышленные предприятия края – потенциальные работодатели будущих выпускников. Это компании «Фосагро», «Роснефть», «Газпром», «Новатэк».

— В этом году в трех школах мы открываем инженерные классы по профилю «Судостроение», — уточнили Демченко. — Также будут открыты четыре психолого-педагогических класса.

Для обеспечения устойчивости региональной экономики власти продолжают поддержку предприятий края, постоянно при этом расширяя уже имеющиеся программы.

Так, уточнила первый вице-губернатор, размер губернаторского стартапа решено увеличить с одного до двух миллионов рублей для проектов, которые будут реализовываться в ЗАТО, отдаленных и приграничных населенных пунктах, а также моногородах.

Кроме того, на два миллиона рублей могут рассчитывать проекты по созданию аптечных пунктов и те, что реализуют члены семей участников специальной военной операции.

В этом году, напомнила Демченко, стартапы уже получили 30 заявителей. А 22 августа начнется второй отбор, который продлится до конца сентября. Также расширен перечень видов деятельности для получения льготных займов под 5 процентов годовых. Ранее на них могли рассчитывать производители молочной продукции и хлебобулочных изделий. Теперь к ним добавились и обрабатывающие производства. А сам заем доступен с 10 миллионов рублей, а не с 20 миллионов, как было ранее.

Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, период, когда нашим компаниям не хватало оборотных средств, миновал. Снизились и ставки кредитов в банках. Поэтому ряд условий поддержки и предложено изменить.

В городах и поселках области идет активная стадия реализации проектов формирования комфортной городской среды.

— Мы уделяем этой программе очень большое внимание, — подчеркнула Оксана Демченко. — В этом году ведется благоустройство дворовых территорий 232 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях. Кроме того, благоустраиваются 12 общественных территорий в 10 муниципалитетах.

На сегодня выполнение работ по благоустройству дворов, сообщила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, составляет в среднем 67 процентов. По общественным пространствам – 50 процентов.

Особое значение власти придают детскому досугу. Так, идет обустройство 69 детских и спортивных игровых комплексов, включая популярные нынче скейт-площадки, а также площадки с инклюзивным оборудованием.

В период с 6 по 12 августа Центр управления регионом (ЦУР) зафиксировал 992 сообщения граждан, отработано 600 обращений. На первом месте, сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев, – вопросы ЖКХ, на втором – ремонт дворов и прочие проблемы, связанные с благоустройством, на третьем – дороги, на четвертом – социальное обслуживание.

В ЖКХ большая часть сообщений касалась отсутствия горячей воды, протечек кровель, ремонта подъездов. Более всего таких жалоб поступило из областного центра, а также Мончегорска и двух ЗАТО – Североморска и Александровска.