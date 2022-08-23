Школы ждут учеников

На 19 августа признаны готовыми к новому учебному году все образовательные учреждения региона. А таковых у нас свыше пяти сотен.

О подготовке к Первому сентября на оперативном совещании, которое провела первый заместитель губернатора Оксана Демченко, доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Обновили спортзалы и столовые

В этом году, сообщила она, приемка учреждений велась с 25 июля по 18 августа. Предстояло проверить 518 организаций. В их числе 225 детских садов, 160 учреждений общего образования, 20 – профессионального и 108 – дополнительного.

С прошлого года, продолжила министр, по инициативе губернатора Андрея Чибиса в регионе реализуется проект «Арктик скулс» по преобразованию школьных пространств. В текущем году 100 грантов предоставлено 65 школам и 35 детским садам. Благодаря этому преобразованы 13 спортзалов, 11 школьных столовых, 19 общественных пространств, 18 кабинетов и 4 теплицы. В детских садах модернизировано 10 прилегающих территорий и 15 групповых помещений.

О подготовке жилищного фонда к зиме рассказал заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. К предстоящему отопительному сезону в регионе предстоит подготовить 7745 единиц жилого фонда, 120 котельных и более 11 тысяч километров инженерных сетей. На сегодня, сообщил вице-губернатор, готовность жилфонда составляет 63 процента, котельных – 66 и сетевого хозяйства – 69.

Паспорта готовности выданы на 38,5 процента от общего числа многоквартирных домов. Впрочем, время еще есть, и завершающаяся ремонтная кампания, уточнил Лыженков, не повлияет на своевременное начало отопительного сезона. Запасы топливного мазута в регионе составляют 116 процентов от норматива, угля – 113 процентов.

Продолжается и дорожная ремонтная кампания. Она, напомнила Оксана Демченко, идет в рамках как национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и субсидий муниципалитетам.

По нацпроекту, сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, предстоит выполнить ремонт 20 объектов, включая 16 дорог и 4 моста. Работы завершены на 7 и 2 из них соответственно. В агломерации «Мурманская» запланирован ремонт 31 объекта. Завершены работы на двух.

В рамках субсидии муниципалитетам предстоит отремонтировать 101 улицу. Завершены работы на 45 из них в 15 муниципалитетах.

Оксана Демченко обратила внимание на необходимость жесткого контроля качества выполняемых ремонтов. Вопрос качества, подчеркнула она, должен быть в числе первых при принятии работ и проведении оплаты.

На прививку запишись!

Начался прием заявок на второй этап конкурса «Губернаторский стартап». Подать заявку, чтобы получить поддержку на реализацию своих проектов, можно до 30 сентября. По итогам первого этапа, напомнила Оксана Демченко, бизнесу уже предоставлена поддержка в размере 30 миллионов рублей.

— В этом году размер финансирования увеличен практически в четыре раза, и общая сумма достигла 60 миллионов рублей, — отметила она.

Предприниматели могут получить до 1 миллиона рублей. Самозанятые граждане вправе рассчитывать на поддержку в размере до 500 тысяч. По отдельным проектам – реализуемым в ЗАТО, направленным на создание аптечных пунктов или предложенным членами семей участников СВО, можно получить до 2 миллионов рублей. Оксана Демченко призвала предпринимателей принять участие во втором этапе конкурса.

Тему бизнеса продолжил отчет о бизнес-миссии Донецкой народной республики. Она прошла в Мурманской области на прошлой неделе. Это ответный визит после посещения республики делегацией нашего региона во главе с губернатором Андреем Чибисом.

— Состоялись насыщенные мероприятия с участием наших предпринимателей, — прокомментировала результаты бизнес-миссии Оксана Демченко. — По некоторым направлениям уже идет плотное взаимодействие. И мы уверены, что у нас хорошие перспективы для сотрудничества.

И, увы, опять о коронавирусе. По стране, напомнила первый вице-губернатор, вновь идет рост заболеваемости. В нашем регионе ситуация пока остается стабильной. Но нужно быть внимательными.

— Впереди сезон ОРВИ, и риски роста заболеваемости из-за массового возвращения северян из отпусков растут, — уточнила Оксана Демченко. — Большинству жителей региона уже необходимо пройти ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Ее можно сделать одновременно с прививкой от сезонного гриппа.

Вакцинация, напомнила первый вице-губернатор, является наиболее надежным средством профилактики. Сделать прививку можно практически во всех медицинских организациях по месту жительства. Записаться можно в самом лечебном учреждении, а также по Интернету. Оксана Демченко призвала сделать прививку всех, кому это необходимо.