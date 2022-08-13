финансы

Рубль-то ненастоящий!

13 августа 2022 /

Во втором квартале текущего года в нашей стране обнаружено 6387 поддельных денежных знаков Банка России. Это более чем на четверть меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8744).

И меньше, чем в первом квартале текущего года (8131). При этом основная доля выявленных фальшивок (2616) пришлась на апрель. В мае их обнаружили 1919, в июне — 1852.

Купюрное строение поддельных дензнаков, уточняет пресс-служба Банка России, выглядит так: 3908 пятитысячных банкнот, 1170 — двухтысячных, 1115 банкнот номиналом одна тысяча рублей.

Меньше всего обнаружилось поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9). При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 — номиналом 5 рублей и даже одна монета достоинством 1 рубль.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе — 2869. На втором месте Северо-Запад — 1171. За ним следуют Юг, Поволжье, Урал и Сибирь. Меньше всего фальшивок обнаружено на Дальнем Востоке — 139.

Поддельных банкнот иностранных государств во втором квартале этого года было выявлено 556 штук. Из них в апреле обнаружено 267 подделок, в мае — 50, в июне — 239. Среди выявленных фальшивок большинство составили доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2).

Вам также может понравиться

Вблизи четырех процентов

29 июля 2020

Вывести инфляцию на цель

6 мая 2022

Продлить нельзя отменить

8 июля 2020