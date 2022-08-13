Рубль-то ненастоящий!

Во втором квартале текущего года в нашей стране обнаружено 6387 поддельных денежных знаков Банка России. Это более чем на четверть меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8744).

И меньше, чем в первом квартале текущего года (8131). При этом основная доля выявленных фальшивок (2616) пришлась на апрель. В мае их обнаружили 1919, в июне — 1852.

Купюрное строение поддельных дензнаков, уточняет пресс-служба Банка России, выглядит так: 3908 пятитысячных банкнот, 1170 — двухтысячных, 1115 банкнот номиналом одна тысяча рублей.

Меньше всего обнаружилось поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9). При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 — номиналом 5 рублей и даже одна монета достоинством 1 рубль.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе — 2869. На втором месте Северо-Запад — 1171. За ним следуют Юг, Поволжье, Урал и Сибирь. Меньше всего фальшивок обнаружено на Дальнем Востоке — 139.

Поддельных банкнот иностранных государств во втором квартале этого года было выявлено 556 штук. Из них в апреле обнаружено 267 подделок, в мае — 50, в июне — 239. Среди выявленных фальшивок большинство составили доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2).