Рост почти 10 процентов

Индекс промышленного производства в Мурманской области, рассчитанный по основным видам экономической деятельности, в январе-июне составил 109,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оперативные итоги первого полугодия подвел Мурманскстат.

Куры закидали яйцами

Объем строительных работ за отчетный период вырос на 9,2 процента. Связано это в основном с изменением объема работ на объектах Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

В январе-июне в области введено в эксплуатацию 137,2 тысячи квадратных метров жилых помещений. Это в 4,5 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Рост главным образом обусловлен вводом в эксплуатацию общежитий.

Впрочем, не все отрасли дали прибавку. Так, индекс производства сельхозпродукции составил 90,8 процента по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. Снижение, по данным статистиков, связано в основном с сокращением производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 32,8 процента, молока — на 3,7 процента. А вот производство яиц выросло в 19,5 раза! Куриный успех связан с ростом среднегодового поголовья несушек.

В январе-июне оборот розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2021 года снизился на 0,6 процента. При этом продажа непродовольственных товаров сократилась на 1,2 процента, а пищевых, включая напитки, и табачных изделий — на 0,2 процента.

Оборот общественного питания за тот же период в сопоставимых ценах возрос на 9,3 процента, что связано в основном с увеличением показателей деятельности организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу на строительные объекты региона.

Женились чаще, чем разводились

Объем платных услуг, оказанных населению области, в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в сопоставимых ценах вырос на 3 процента ровно.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 113,3 процента, в том числе на продовольственные товары — 113,2, непродовольственные — 116,8, услуги — 108,4 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае составила 83 тысячи 816 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13,3 процента. Однако ее реальный размер (с учетом индекса потребительских цен) снизился на 0,2 процента.

Численность населения области с начала года сократилась на 3,7 тысячи человек (0,5 процента) и составила на 1 июня 720,7 тысячи человек.

В январе-мае в регионе родилось 2405 человек, что на 0,1 процента меньше, чем в январе-мае 2021 года. Число умерших снизилось на 7,7 процента и составило 4024 человек.

Число заключенных браков уменьшилось на 5,6 процента и составило 1627, число разводов — на 5,2 процента и составило 1504.