Один, из дома

Судьба удаленки в постпандемический период. Исследование на столь актуальную сегодня тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В каком формате предпочитают работать россияне? Есть ли необходимость возвращать сотрудников в офис, или пандемия задала направление на новый формат работы? И вообще: удаленка – это надолго? Ответы на эти вопросы искали участники экспертной дискуссии, которая прошла в пресс-центре ТАСС.

Работники ждут перемен

— Удаленка появилась не два года назад, — сразу уточнил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. — Она была и раньше. Но внимания на нее обращали немного. Пандемия вынудила перейти на этот формат значительную часть работающего населения. И мы должны рассматривать такую форму работы как один из способов трудоустройства для многих сотрудников.

В опросе, уточнил Львов, приняли участие более 1800 человек старше 18 лет. Оказалось, что четверть опрошенных имели опыт удаленной работы. Причем женщины – в полтора раза чаще. Больше всего такая форма работы распространена в Москве, Петербурге и городах-миллионерах. Вдвое реже используют ее в малых городах. И уж совсем редко – в сельской местности.

Несмотря на спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сегодня продолжает работать в удаленном режиме каждый пятый молодой сотрудник российских компаний. В старшем возрасте такой формат выбрали лишь около 6 процентов респондентов. Понятно, что чаще всего на удаленный режим работы переходят люди с высшим образованием.

— Фраза «нас перевели на удаленку» – всего-навсего клише, — продолжил Степан Львов. — Инициаторами перехода чаще всего являются сами работники, таких 65 процентов. Только в 24 процентах случаев на этом режиме настояло начальство. Так что это добровольный выбор людей.

При этом 62 процента опрошенных видят в удаленной работе больше плюсов. И за последний год число таких людей выросло. Больше минусов усматривают в удаленке лишь 7 процентов респондентов. Остальные считают, что хорошего и плохого в ней поровну.

Удаленка, по мнению людей, дает возможность совмещать рабочие и бытовые дела. Работа из дома более эффективна, можно успеть больше по работе и одновременно лучше вести домашнее хозяйство. Это ли не идеальное сочетание?

Однозначно хотят перейти на удаленку 14 процентов опрошенных. Офис выбрали 50 процентов. Оставшаяся треть предпочла бы комбинированный формат – один-два дня в неделю в офисе, остальные – дома.

Иначе говоря, около половины работников явно хотят закрепить более гибкий формат работы. Работодателям стоит об этом задуматься.

Свободный график – это навсегда

Есть ожидания сотрудников и ожидания работодателей. Последние, уточнила директор по персоналу группы компаний «Велес Капитал» Марина Миронова, часто хотят видеть людей в офисе, чтобы, по их мнению, лучше оценивать эффективность работника. А вот на рынке труда все больше людей выдвигают дистанционную работу как одно из главных условий для трудоустройства.

— Рынок работодателей не перестраивается в течение года или двух, это длительный процесс. Работодателям удобно, чтобы сотрудники были в офисе, — продолжила Миронова.

Столкновение интересов налицо. Но наиболее ценным сотрудникам работодатели готовы да и, прямо скажем, вынуждены идти навстречу.

— Человек может быть эффективен как дома, так и в офисе. С начала пандемии мы стали осознавать, что реальность изменилась, появляются новые варианты работы. Человек успел привыкнуть к удаленному формату, у него появились новые ценности, которые работодатель обязан удовлетворять, — вступила в разговор административный директор компании «Headhunter» Марина Лобынцева.

— Запросы на удаленную работу становятся все более конкретными. Люди понимают, что им нравится в этом режиме, а что не нравится, — отметила клинический психолог, руководитель «Виртуальной клиники» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

Люди до 1969 года рождения, продолжила она, более склонны работать в офисе, для них ценности производственные важнее семейных. У людей более молодых семья и дом оказываются в центре внимания, и они не хотят сидеть день за днем в кабинете на работе. А уж если в этом есть какая-то производственная необходимость, работодатель обязан обеспечить людям комфортные условия. Комнаты отдыха, например.

— Мы опоздали, рассуждая об удаленке. Все компании, которые не связаны с производством, уже поняли, что удаленка – это навсегда. Это наше настоящее, — резюмировала президент коммуникационной группы «Медиа Лайн» Лариса Рудакова. — Сегодня молодые люди называют компании, которые не предлагают свободный график, токсичными. Для многих – это ключевой вопрос при выборе работодателя.