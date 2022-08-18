Маленький брат атомных богатырей

В 4 часа утра по московскому времени 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» впервые в мире достиг в активном плавании географической точки Северного полюса.

Это событие можно сравнить разве что с полетом человека в космос. Спустя ровно 45 лет в память о легендарном походе «Арктики» на улицы Мурманска вышел троллейбус с символикой ФГУП «Атомфлот». В первый рейс его проводили в торжественной обстановке.

— Мы помним покорителей вершины планеты, — сообщил журналистам и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — Поход к полюсу был очень важен. Семьдесят седьмой год, второй атомный ледокол. Нужно было доказать себе и всему миру, что наши ледоколы могут покорять не только льды в акватории, но и макушку планеты. Именно тогда было положено начало круглогодичной навигации в западном секторе Арктики. Сейчас идет ввод в строй новых ледоколов, и уже новая «Арктика» будет покорять восточный сектор.

В первой экспедиции к полюсу принимало участие более 200 человек. Экипаж судна (примерно 150 моряков) усилили научными и техническими специалистами. В задачи ученых входило не только достичь Северного полюса, но и проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за пять лет до этого.

9 августа «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева вышла из Мурманского порта. Руководил экспедицией лично министр морского флота СССР Тимофей Гуженко.

За 7 суток и 8 часов атомоход преодолел 2528 морских миль. Достигнув полюса, экипаж и участники экспедиции подняли государственный флаг СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду. Капитан Юрий Кучиев прикрепил к флагштоку древко от флага экспедиции Георгия Седова – легендарного исследователя Арктики.

«Арктика» провела на вершине мира 15 часов. За это время научные сотрудники провели запланированные исследования и наблюдения. Стоянка позволила водолазам проверить состояние винтов ледокола. После положительного заключения ледокол отправился в обратный путь.

В результате экспедиции удалось на практике доказать возможность осуществления круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Северного Ледовитого океана, а также возможность транзитного прохождения Северного морского пути. С тех пор минуло сорок пять лет…

— Сотрудничество «Атомфлота» и нашего предприятия имеет долгую историю, — уточнил и.о. генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. — Фирменные троллейбусы мы начали выпускать на линии более сорока лет назад. Этот троллейбус с бортовым номером 311 будет в эти дни работать на 4-м маршруте. Причем «Атомфлот» сделал его пассажирам подарок. Три дня, с 17 по 19 августа мурманчане и гости столицы Заполярья смогут проехать в фирменном троллейбусе бесплатно.