Кадры для высоких широт

В конце июля в России принята новая Морская доктрина. Документ, в частности, предусматривает активизацию морской деятельности на северных архипелагах.

При этом Арктический бассейн в целом, включая акваторию Севморпути, вошел в группу жизненно важных районов Мирового океана. Пресс-конференция, посвященная реализации новой Морской доктрины, прошла в представительстве информационного агентства ТАСС в Санкт-Петербурге.

Реализовать интересы страны

В центре внимания оказалась подготовка специалистов для работы на Крайнем Севере. Подобный акцент логичен: кому как не сегодняшним студентам и абитуриентам воплощать в жизнь Морскую доктрину, реализовывать интересы нашей страны в Арктике.

— Современная редакция Морской доктрины – своеобразный вызов российской системе образования и науке, — отметил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области Алексей Фадеев. — Доктрина стала более структурированной, более увязанной со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации. В ней значительное внимание уделено Арктике.

Арктика обеспечивает около четверти экспорта и формирует около 15 процентов ВВП нашей страны. Сегодня здесь реализуются проекты, которым нет аналогов в мире. Взять хотя бы промышленную добычу нефти в высоких широтах и транспортировку углеводородов в ледовой обстановке. Такого опыта нет даже у Норвегии. Ведь благодаря влиянию теплого течения Гольфстрим бороться со льдами норвежцам не приходится.

Недра Арктики таят не только углеводороды, но и большие запасы редкоземельных металлов. Добыча всех этих природных богатств в столь суровых условиях предъявляет огромные требования к подготовке персонала.

— Потребность в специалистах в Арктической зоне варьируется от года к году и составляет около 20–25 тысяч человек. Это те люди, которые требуются уже сегодня, — подчеркнул Алексей Фадеев.

Очень важны, продолжил он, подготовка преподавательских кадров с привлечением людей с производства и расширение межвузовских контактов. Что касается последнего, то преподаватели университета Петра Великого, например, читают лекции в Мурманском техническом университете.

Твердая рука государства

— Новая Морская доктрина для нас мало что меняет, — сообщил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Дмитрий Никущенко. — Мы занимаемся судостроением и всегда были сосредоточены на решении поставленных в ней задач. Две трети инженеров, работающих в отрасли, являются нашими выпускниками. Помимо подготовки кадров мы занимаемся и научной работой. С точки зрения коммерческой эффективности наша Корабелка является одним из самых эффективных вузов. 46 процентов бюджета – это договоры с хозяйствующими субъектами.

В Российском государственном гидрометеорологическом университете, отметила помощник ректора по вопросам Арктики Яна Бразовская, есть сугубо арктические направления подготовки специалистов. В частности, речь о прогнозировании ледовой обстановки, что весьма актуально для навигации по Северному морскому пути.

— Значительная часть Морской доктрины посвящена изучению минеральных ресурсов Мирового океана, поскольку запасы полезных ископаемых, которые есть на суше, исчерпаемы, — подчеркнул доцент кафедры осадочной геологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Крылов. — Морской геологии в нашем университете уделяется много внимания. И мы стараемся готовить специалистов, которые будут способны претворить новую Морскую доктрину в жизнь.

— Подготовка кадров для освоения Арктики – задача не только бизнеса. Это макрорегион, который требует вмешательства твердой руки государства, — вновь взял слово Алексей Фадеев. — В качестве важнейших шагов, которые уже предприняты государством, можно отметить создание в Мурманской области территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики», которая позволяет стратегическим инвесторам работать в регионе в более комфортных условиях. Снижение капиталоемкости проектов дает возможность направить часть высвобождающихся средств на социальные нужды сотрудников.