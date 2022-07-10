Зеленое богатство России

Согласно исследованию компании «The Boston Consulting Group» (BCG), лес является одним из наиболее ценных ресурсов человечества.

Ценность мировых лесных ресурсов составляет, по оценке все той же BCG, от 50 до 150 триллионов долларов. Это намного больше всех активов на мировых фондовых рынках.

На пути к углеродной нейтральности

Россия, которой принадлежит около 20 процентов лесного фонда планеты, может стать крупнейшим игроком на рынке зеленых активов. А самое ценное в лесе – та роль, которую он играет в регулировании климата.

— Наши леса недооценены, — подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — И это факт, который признается большинством экспертов. В октябре принята Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года. Ключевой вопрос: как мы добьемся той самой углеродной нейтральности, возможно ли вообще этого добиться. И самым важным сектором здесь оказывается лесной.

Обсуждение темы состоялось на круглом столе, который прошел в пресс-центре ТАСС. Выбросы промышленности, продолжил Широв, оценивают довольно точно. А вот значение лесов для восстановления экосистемы пока изучены недостаточно. В новых политических условиях климатическая повестка отошла на второй план. Страны Запада вновь переходят к сжиганию угля. Но, по мнению ученого, проблема глобального потепления никуда не денется. И Россия должна защищать свою позицию в этой области.

Климатическая повестка, поддержал коллегу председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, никуда не уходит. Возможно, сценарий и сроки перехода к углеродной нейтральности будут подкорректированы, но движение к этому продолжится. Поэтому так важно добиваться признания поглощающей способности наших лесов.

— Да, Европа возвращается к углю. Сколько пиарили уход от него. Сколько критиковали Россию за использование этого вида топлива… — сказал Исмаилов.

Но в будущем, по его мнению, именно «зеленая» повестка может стать тем, что объединит страны после нормализации международных отношений.

На треть больше, чем предполагали

Данные государственного лесного реестра, взял слово заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Андрей Филипчук, устарели на четверть века. В 2020 году завершился первый цикл государственной инвентаризации лесов. Проделана огромная работа. Измерено около миллиона модельных деревьев. Эти данные уже достоверные и точные.

Получены оценки общего объема запасов древесины в отечественных лесах, уточнил Филипчук, – около 112 миллиардов кубических метров. Ранее считалось, что этот показатель равен 82 миллиардам. Иначе говоря, оказалось, что леса у нас на треть больше, чем мы думали. А от этого зависит углеродная отчетность нашей страны.

В этом году начат второй цикл инвентаризации. При сравнении новых данных с прошлыми будут получены динамические показатели состояния лесного фонда.

Лет 10–12 назад по вопросам изменения климата было всего несколько экспертов, напомнил член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Нуритдин Инамов. И дискуссии тогда носили в основном научный характер. Сейчас климат рассматривают в практическом плане на уровне лиц, принимающих решения. Это не только наука, но и экономика, природные катаклизмы.

Вопросы климата, подчеркнул Инамов, носят долгосрочный и глобальный характер. И российские леса поглощают значительную часть мировых выбросов парниковых газов.

— Роль лесного хозяйства в достижении углеродной нейтральности, конечно, огромна. Чтобы регулировать взаимодействие человека с природой и его воздействие на климатическую систему, нужно заниматься лесами, — отметил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Важно, продолжил он, что это не единственная ценность леса. Это сокровище, которое трудно измерить. Биосфера состоит, прежде всего, из океана и леса. Огромна и экономическая роль лесов. При этом леса следует рассматривать во взаимодействии с другими природными системами, которые также имеют большое значение для равновесия климатической системы. Это болота, реки, озера.