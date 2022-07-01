5 июля в Мурманской области стартует программа «Свой дом в Арктике». Окончательный ее вариант перед началом подачи заявок власти обсудили на заседании правительства области.

— Она касается тех семей, людей, которые хотят жить и развиваться на Севере. Чтобы они не думали о переезде, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Это новый вектор в развитии жилищного строительства.

Подробнее о программе доложил первый заместитель министра строительства Алексей Грачиков. В 2018 году, отметил он, у нас удвоились объемы ввода индивидуального жилищного строительства. В последующие годы тенденции к снижению нет.

— Все это говорит о том, что многие наши жители хотят жить в собственных домах, — резюмировал Грачиков.

Напомним, программа «Свой дом в Арктике» направлена на стимулирование индивидуального жилищного строительства. Она дает возможность получить материальную поддержку при наличии земельного участка, где и будет строиться дом.

Участникам программы предоставят единовременную денежную выплату на приобретение деревянного домокомплекта, строительство или покупку индивидуального жилого дома. Полтора миллиона рублей – многодетным семьям, миллион – всем остальным.

Право на поддержку имеют граждане, которые работают в социальной сфере, а также ключевых отраслях экономики, многодетные семьи, молодые родители в возрасте до 35 лет и ряд других категорий – всего их восемь.

В бюджете региона, сообщил Грачиков, на эти цели заложено по 500 миллионов рублей в год. Предполагается, что мерой поддержки будет охвачено около 400 семей ежегодно.

— Очень важно освоить все механизмы, чтобы вся информация о программе была доступна людям, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.